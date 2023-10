Programa de língua portuguesa é implantado em escola de Broward (FL)

A Gator Run Elementary School, localizada na cidade de Weston, no condado de Broward, deu início meste mês de outubro a um programa de português com uma metodologia inovadora no ensino da língua portuguesa.



A iniciativa é o resultado do esforço do Consulado-Geral do Brasil em Miami, por meio do Setor de Cultura e Educação, em parceria com o Projeto Zoando Som, para o fortalecimento e expansão dos programas de português em escolas do sul da Flórida para o atendimento da demanda da comunidade brasileira.



Com o objetivo de oferecer aulas de língua portuguesa para crianças que residem nos Estados Unidos, utilizando materiais didáticos adaptados ao público infantil, como música, livros ilustrados, jogos interativos e recursos audiovisuais, alunos de 6 a 12 anos vão aprender o português de maneira alegre e envolvente.



O conteúdo foi desenvolvido pela professora Ana Paula Cardoso, licenciada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia, com Rodrigo Prates, licenciado em letras, compositor e músico. Ambos possuem mais de 20 anos de experiência na educação infantil através da música, com iniciativas expressivas com destaque para o projeto "Zoando Som", já implementado em outros países, como Portugal e Reino Unido.

A professora Cardoso e o músico Prates foram indicados ao Prêmio Açorianos, na categoria "Melhor Álbum Infantil", com os lançamentos de "O Velho dos Cabelos de Mola" e "Fé e Pé". Além disso, venceram dois editais do Ministério da Cultura, que permitiram concretizar o projeto "Histórias Cantadas da Infância dos Mestres Griôs". A professora Cardoso e Rodrigo Prates conduzirão as atividades previstas do projeto com a coordenação da professora Gabriela Eckrsdorff.



O projeto baseia-se na importância de promover a conexão das crianças com sua cultura de origem, fortalecendo sua identidade e raiz brasileira. Além disso, considerando a crescente comunidade brasileira nos EUA, há grande demanda por programas educativos que valorizem o idioma e a cultura brasileira. A iniciativa busca responder a esse desafio, oferecendo uma experiência lúdica e enriquecedora, utilizando materiais adaptados ao público infantil e estratégias pedagógicas que estimulem a participação ativa das crianças, despertando seu interesse pela língua portuguesa e incentivando o orgulho de sua herança cultural.



“Estamos empolgados em compartilhar com a comunidade esta emocionante iniciativa educacional que visa tornar o aprendizado da língua portuguesa uma experiência alegre e envolvente. O Zuando Som, programa exclusivo de língua portuguesa desenvolvido pelos professores Rodrigo Prates e Paula Cardoso, tem como objetivo principal valorizar objetos e as interações cotidianas dos alunos e ensinar português por meio de canções originais.



Sabemos que o processo de aprendizado de um novo idioma pode ser desafiador para as crianças, mas acreditamos que a música é uma ferramenta poderosa para tornar essa jornada mais divertida e eficaz.



Com esta metodologia cuidadosamente elaborada, os alunos serão envolvidos em experiências musicais que ajudarão a absorver o português naturalmente e dentro de um ambiente de aprendizado positivo e estimulante.



Ao tornar o aprendizado do português uma aventura musical, as crianças não apenas desenvolverão habilidades linguísticas valiosas, mas também um amor duradouro pela língua e cultura brasileiras.



Sabemos que a comunidade brasileira na Flórida aumenta em tamanho e importância. Os números do comércio bilateral de 22.6 bilão de dólares, o aumento da chegada de turistas brasileiros e as empresas brasileiras aqui estabelecidas. Tudo isso nos permite vislumbrar que o português vem se tornando, cada dia mais, uma importante ferramenta para a construção de um futuro profissional brilhante dos alunos brasileiros.”