Flórida executa assassino de mulheres da década de 90

Um homem está programado para morrer por injeção letal mais de 25 anos depois de matar mulheres que conheceu em bares do norte da Flórida. Ele também cometeu outros crimes além dos assassinatos em um intervalo de nove dias.



Michael Zack III deve morrer às 18h desta terça-feira, 3, pelo assassinato de Ravonne Smith, uma funcionária de bar com quem ele fez amizade e mais tarde espancou e esfaqueou com uma faca de ostra em junho de 1996. Ele também foi condenado e sentenciado separadamente à prisão perpétua pelo assassinato de Laura Rosillo, que conheceu em um bar em um condado próximo no dia seguinte.



Durante nove dias, Zack cometeu diversos crimes na região de Tallahassee, Florida Panhandle, Pensacola.



De acordo com os autos do tribunal, em um bar, ele conheceu Rosillo e a convidou para ir à praia usar drogas. Ele então bateu nela, arrastou-a parcialmente vestida para as dunas, estrangulou-a e chutou areia em seu rosto. No dia seguinte ele foi a um bar em Pensacola, onde conheceu Smith. Os dois foram à praia fumar maconha e depois ela o levou para a casa que dividia com o namorado.



Em casa, Zack bateu na cabeça dela com uma garrafa, bateu a cabeça dela no chão, estuprou-a e esfaqueou-a quatro vezes no centro do peito com a faca de ostra. Ele então roubou a televisão, o videocassete e a bolsa dela e tentou penhorar os eletrônicos. A loja de penhores suspeitou que os itens foram roubados e Zack fugiu e se escondeu em uma casa vazia por dois dias antes de ser preso.



Os advogados de Zack tentaram impedir a execução, argumentando que ele é vítima de síndrome alcoólica fetal e transtorno de estresse pós-traumático. A Suprema Corte dos EUA negou o apelo de Zack para a suspensão da execução na tarde de segunda-feira, sem comentários.



A execução de Zack será a oitava sob o governo do governador Ron DeSantis, desde 2019, e a sexta este ano, após nenhuma execução de 2020 a 2022. DeSantis tornou leis de pena de morte mais duras e abrangentes um problema em sua campanha presidencial.



Fonte: Associated Press.