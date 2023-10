Crianças são hospitalizadas em Lauderhill (FL) após ingestão de doces com cannabis

Várias crianças foram levadas às pressas para o hospital na quarta-feira, 4, depois de comerem doces com infusão de cannabis (maconha) no Boys & Girls Club em Lauderhill, um clube que oferece diversas atividades extracurriculares. A polícia investiga qual o tipo e como as crianças tiveram acesso aos doces.



Funcionários da polícia de Lauderhill responderam a uma chamada na 5455 Northwest 19th Street três vezes entre 3:30 pm e 6 pm em referência a oito crianças que ingeriram o doce.



Seis crianças com idades entre 6 e 8 anos foram levadas ao Broward Health e ao Florida Medical Center em condições estáveis, disseram autoridades do Lauderhill Fire Rescue. As outras duas crianças foram liberadas no local. A polícia disse que não havia preocupações com a saúde das crianças e todos os pais foram notificados.

O Boys & Girls Club do condado de Broward divulgou um comunicado na noite de quarta-feira dizendo que estava ciente do incidente e que a equipe contatou imediatamente as autoridades locais. “A segurança e a proteção dos jovens que servimos são sempre a nossa maior prioridade e levamos muito a sério qualquer situação que possa afetar o seu bem-estar”, afirmou o clube. “Ao saber da situação, a equipe reagiu imediatamente entrando em contato com as autoridades locais e a equipe médica, que responderam rapidamente às instalações do clube. Continuamos monitorando a situação”.



A polícia suspeita que os doces tenham sido levados para o clube por uma das crianças envolvidas.



Fonte: NBC Miami.

O que são mastigáveis de cannabis?



Os mastigáveis de cannabis são, como o nome sugere, um tipo de cannabis terapêutica comestível. Eles vêm em uma variedade de formas, incluindo crus ou torrados e prensados em pequenos pedaços. Uma goma de mascar de cannabis é projetada como qualquer outra goma de mascar, exceto que é infundida com extrato de THC e/ou óleo de CBD.

Os doces com infusão de cannabis são um novo tipo de cannabis comestível sobre o qual muitas pessoas não sabem muito. Eles têm menos THC do que a maioria dos tipos de maconha, mas são usados para tratar dores ou ansiedade ocasionais. Além de ajudar no relaxamento.