Bandido se passa por motorista de aplicativo e agride mulheres em Miami

Duas mulheres foram agredidas e assaltadas por um falso motorista de aplicativo em Miami. O caso aconteceu no dia 30 de setembro e foi mais um dentre os casos de violência e outros crimes envolvendo falsos motoristas de aplicativo que têm crescido nos Estados Unidos.



De acordo com a polícia, elas estavam saindo de uma boate no bairro de Wynwood, em Miami, por volta de 3h da manhã quando pediram um Uber. O carro chegou e elas entraram.



Uma das mulheres adormeceu durante o trajeto. O falso motorista, identificado pela polícia como Yadir Alejandro Gongora, 39 anos, então parou em algum lugar de Miami Beach, deu a volta até a traseira do SUV, abriu a porta e pegou a bolsa de uma delas, entregando-a rapidamente para outra pessoa que fugiu da área em outro veículo , disse a polícia. Na bolsa da mulher estavam seus cartões de crédito, RG, iPhone e passaporte equatoriano.



Ele então “entrou novamente no carro e começou a agredir sexualmente a que estava acordada, penetrando-a com os dedos e possivelmente com o pênis”, escreveu a polícia, dizendo que a mulher “implorou para ele parar em várias ocasiões, sem sucesso”. Ele finalmente parou depois de não conseguir puxá-la para uma parte melhor do carro para continuar o estupro, voltou para o banco do motorista e dirigiu até o hotel das vítimas, segundo o relatório de prisão.



Depois de chegar ao hotel, localizado no quarteirão 800 da Collins Avenue, ele “retirou fisicamente” a dupla do banco de trás. Nesse tempo, a vítima de agressão sexual tentou ligar para o 911, mas ele percebeu e fugiu com uma das portas traseiras abertas.



Vídeos de vigilância e informações de bancos de dados policiais ajudaram a rastrear Gongora. O celular roubado da vítima apontou para um local perto de sua casa na Northwest 97th Street, na área de West Little River, no condado de Miami-Dade.



A polícia descobriu que o falso motorista é cubano e havia sido libertado sob fiança de uma acusação de assalto à mão armada menos de duas semanas antes.



Ele negou as acusações feitas pelas vítimas, mas vai responder por agressão sexual e assalto à mão armada e permanece detido no Centro Correcional Turner Guilford Knight.



O Uber compartilhou estas dicas de segurança após o incidente:



“Cada vez que você fizer uma viagem com o Uber, certifique-se de entrar no carro certo com o motorista certo, combinando a placa, a marca e o modelo do carro e a foto do motorista com o que é fornecido em seu aplicativo. As viagens Uber só podem ser solicitadas através do aplicativo, portanto, nunca entre em um carro onde a identidade do veículo ou do motorista não corresponda ao que é exibido no seu aplicativo."



Fonte: Local 10.