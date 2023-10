Orlando está entre as melhores cidades "assombradas" para visitar no Halloween

A temporada assustadora está quase chegando e cidades “assombradas” em toda a América estão preparando festas e eventos emocionantes para o Halloween.



Para comemorar o feriado, o Weather Channel divulgou recentemente uma lista de cinco das melhores cidades para visitar durante o Halloween e uma cidade da Flórida foi selecionada.



O relatório classificou Orlando em 4º lugar, destacando os parques temáticos e as atrações da cidade.



“Os parques temáticos de Orlando não são tímidos quando se trata do Halloween. Do Magic Kingdom do Walt Disney World ao Universal Studios, os parques estarão repletos de decorações de Halloween fofas e horríveis”, disse o Weather Channel.



Para um clima mais familiar, quem tem filhos pequenos vai querer visitar o Walt Disney World ou a Legoland Florida, informa a publicação. "Todo mês de outubro, o Universal Orlando realiza sua celebração anual Horror Nights, onde os caçadores de emoções podem visitar 10 casas mal-assombradas, se assustar com personagens assustadores vagando pelo parque e se divertir com apresentações ao vivo."

Historicamente a "cidade das bruxas", Salem, em Massachusetts, ficou em primeiro lugar.



"Qualquer pessoa interessada em magia ou bruxaria se divertirá muito em Salem na época do Halloween. Os visitantes podem aprender tudo sobre os julgamentos no Museu das Bruxas de Salem ou ter uma visão mais moderna visitando um dos muitos médiuns da cidade, participar de uma sessão ou comprar alguns souvenirs mágicos em uma das lojas de bruxaria. Não deixe de conferir uma ou duas casas mal-assombradas e participe de um passeio a pé para saber mais sobre o local histórico."



Também entraram na lista Sleepy Hollow, Nova York; Nova Orleans, Louisiana; e Savannah, na Geórgia.

Muitas dessas cidades têm eventos temáticos de Halloween acontecendo durante outubro e novembro.