Mulheres são presas por casa de recuperação pós-cirurgia estética sem licença em Miami

A polícia de Miami-Dade prendeu na quinta-feira, 5, duas mulheres por operarem uma casa de recuperação pós-cirurgia estética não licenciada em Miami.

Após uma denúncia, os investigadores descobriram a instalação de moradia assistida não licenciada, localizada em 3122 SW 139th Court, operando sob o nome “Yenis House LLC”.

Yenisel Diaz, 38, e Yenisley Diaz-Peraza, 35, foram identificadas como as responsáveis. Os detetives executaram um mandado de busca, encontrando 17 pacientes, incluindo três indivíduos em pré-operatório e quatro funcionários no local.

Foi confirmado que a instalação não estava licenciada, levando à prisão das operadoras. Representantes da Agency for Health Care Administration e do Departamento de Saúde da Flórida emitiram um aviso de atividade não licenciada. A Unidade de Descarte Ilegal foi chamada para descartar resíduos de risco biológico.







Um dos tratamentos pós-cirúrgicos em casas de recuperação e que já envolveu mortes de pacientes no sul da Flórida é o Brazilian butt lifts (BBLs), conhecida como "cirurgia do bumbum brasileiro". Muitas casas de recuperação foram fechadas porque não estavam licenciadas e sem funcionários suficientes.



A popularidade da Brazilian butt lifts (BBLs) fez dela a cirurgia plástica que mais cresce em todo o país, mas o número de mortes causadas por procedimentos mal feitos também está crescendo.



A cirurgia que envolve a injeção de gordura nas nádegas é o procedimento de cirurgia estética mais pesquisado no Google na Flórida. O procedimento recebe mais de 20.000 pesquisas por dia, relata o Sun Sentinel.



O sul da Flórida tem o maior número de mortes por BBL no país, de acordo com um estudo de 2022 no Aesthetic Surgery Journal. Uma das complicações mais mortais de uma BBL é a embolia gordurosa pulmonar, onde os enxertos de gordura que um cirurgião injeta no músculo glúteo entram na corrente sanguínea.



Houve 25 mortes por embolia gordurosa relacionada à BBL no sul da Flórida entre 2010 e 2022, de acordo com o estudo. Após aumento de óbitos, o Conselho de Medicina da Flórida emitiu uma ordem de emergência em 2019 exigindo que os cirurgiões injetassem apenas enxertos de gordura sob a pele, em vez de no músculo.