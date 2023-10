Protestos aumentam no sul da Flórida após ataque do Hamas a Israel

As tensões aumentaram no domingo, 8, durante os duelos de protestos, enquanto apoiadores israelenses e palestinos realizavam protestos conflitantes no centro de Fort Lauderdale.

O que começou como um protesto pacífico rapidamente se intensificou à medida que as emoções se inflamavam entre os apoiantes de Israel e da Palestina, à medida que apoiantes de ambos os lados se dirigiam ao East Sunrise Boulevard.

Centenas de manifestantes de ambos os lados do conflito saíram às ruas em resposta ao ataque sem precedentes e em múltiplas frentes levado a cabo por militantes do Hamas no sábado, onde pelo menos 600 civis e militares israelitas morreram, com mais 300- além de palestinos mortos após ataques aéreos retaliatórios israelenses em Gaza.



Um vídeo gravado no início da tarde mostrou centenas de apoiadores pró-Israel e um pequeno grupo de apoiadores pró-Palestina em manifestações separadas no East Sunrise Boulevard.

Quando os dois grupos se encontraram, os protestos ficaram muito acalorados entre eles antes de se acalmarem mais tarde, quando alguns manifestantes de ambos os lados do conflito deixaram a área.

“Um grupo de quatro de nós foi atacado por talvez 30 pessoas. Recebi spray de pimenta três vezes no rosto. ", disse Aldair Labarda, um defensor da Palestina.

“Há um ciclo de violência, um ciclo de morte e países fora do globo no planeta que estão sendo solicitados a tolerar isso. Israel é o único país que é solicitado a aceitar que seus cidadãos sejam assassinados”, disse um defensor de Israel.

O protesto surge depois de o Hamas ter violado a fronteira de Gaza num ataque surpresa em várias frentes em Israel, onde as autoridades dizem que mais de 700 pessoas foram mortas em Israel e pelo menos 2.000 feridas.



"Isso não é algo que vimos em Israel. Nunca passamos por algo assim. Nem nos tempos mais difíceis, nem nas guerras mais difíceis que tivemos", disse Nissan Korkus, um defensor de Israel.

“O povo da Palestina está cansado de ser ocupado e está sendo cometido um genocídio contra ele”, disse Samira Abed, uma defensora da Palestina.



Há outro protesto que deverá acontecer na noite desta segunda-feira em apoio a Israel em Aventura, no Waterways Shoppes, às 18h.



Fonte: CBS News.