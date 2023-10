Dois novos distúrbios se formam no Atlântico; veja impacto na Flórida

O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) está observando dois distúrbios tropicais – um dos quais pode trazer fortes chuvas para a Flórida e outro que está previsto para se tornar uma depressão tropical esta semana.



No sudoeste do Golfo do México, o NHC está de olho numa área de baixa pressão que deverá se desenvolver na Baía de Campeche esta semana e avançar ao longo da costa norte do Golfo até a região de Florida Panhandle na quarta-feira, trazendo umidade tropical e chuvas fortes também ao sul e centro-oeste da Flórida até sexta-feira. Apesar das chuvas, ele tem poucas chances de se fortalecer nos próximos sete dias, mas deve levar fortes rajadas de vento em toda a região, atingindo ainda partes do sul da Geórgia e da Carolina do Sul.



O segundo distúrbio, uma onda tropical conhecida como Invest 92L, localizada ao largo da costa oeste de África, tem 80% de hipóteses de se desenvolver nos próximos sete dias e poderá tornar-se numa depressão tropical no início desta semana.



"As condições ambientais parecem propícias ao desenvolvimento adicional deste sistema durante os próximos dias. É provável que uma depressão tropical se forme por volta do meio da semana, enquanto se move para oeste-noroeste ou noroeste através do Atlântico tropical oriental", disse o NHC.



A maioria dos modelos fará o percurso em direção ao norte enquanto sobrevoam o Atlântico tropical. Neste momento, não há impactos potenciais para a Flórida.



El Niño



O El Niño – o aquecimento anormal das águas centrado no equador no Pacífico oriental – continua a crescer, com as águas na região atingindo um valor historicamente significativo de 1,5°C acima da média de 30 anos.



Em geral, o El Niño tem o seu maior impacto na redução da atividade dos furacões no Atlântico ocidental e nas Caraíbas, onde um aumento no cisalhamento do vento tende a desencorajar o fortalecimento das tempestades.

We're continuing to monitor the tropics both in the Pacific and the Atlantic. In the Pacific, Tropical Storm Bolaven continues to approach Guam and the Mariana Islands and is forecast to become a Typhoon by Tuesday. pic.twitter.com/lu30hzVgTl — National Weather Service (@NWS) October 9, 2023