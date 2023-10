Três estudantes da FL são presos após lista com "alvos letais" na escola

Três estudantes do ensino médio da Flórida foram presos por criarem uma “lista de alvos” e uma “lista de alvos letais” visando seus colegas de classe, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de St. Johns.

Os rapazes, dois dos quais têm 14 e um de 15 anos, são alunos da Creekside High School. Nikita Calantropo (15), Ron Quinones (14) e Kiryl Nerad (14) foram detidos e acusados de ameaças escritas de matar ou causar lesões corporais e de utilização ilegal de um dispositivo de comunicação.

De acordo com a polícia, uma investigação revelou uma “ameaça credível” contra outros estudantes da Creekside High School. Uma série de mensagens de texto em grupo entre os três estudantes revelou duas listas, uma “lista de alvos” para os alunos que queriam ferir fisicamente e a “lista de alvos letais” para os alunos que queriam matar.



Ambas as listas incluíam fotografias de alunos com rostos circulares, fotografias aéreas da Creekside High School com uma área do campus circulada e o uso de armas de fogo.



“Nada é mais importante para mim do que a segurança de nossos filhos e este é outro exemplo do compromisso do Gabinete do Xerife do Condado de St. Johns em proteger os mais de 50 mil alunos que frequentam as aulas diariamente”, disse o xerife de St. em um comunicado. “Estou orgulhoso dos policiais designados para esta investigação, que agiram rapidamente com base nas informações fornecidas e evitaram uma potencial tragédia.”



Eles foram transportados para a Cadeia do Condado de St. Johns.

Qual é o estatuto para ameaças escritas de morte na Flórida?



A Seção 826.10 do Estatuto da Flórida considera crime se uma pessoa “escreve ou redige e também envia ou consegue o envio de qualquer carta ou comunicação inscrita… a qualquer pessoa, contendo uma ameaça de matar ou causar lesões corporais".



Este estatuto considera crime ameaçar alguém de morte ou lesões corporais graves, seja verbalmente, por escrito ou por comunicação eletrônica.



Uma violação do s. 836.10, FS, é um crime de segundo grau, punível com até quinze (15) anos de prisão e multa de até US$ 10.000.