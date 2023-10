Mais moradores trocam o sul pela região central da Flórida para fugir de furacões

Mais moradores da Flórida estão deixando suas casas costeiras no sul devido ao risco de eventos climáticos extremos e ao aumento dos prêmios de seguro, e se mudando para a região central do estado.



Muitos estão se mudando para Ocala, uma cidade do interior com 64 mil habitantes localizada no centro do estado e a uma hora de carro ao norte de Orlando.



Apelidada de "Capital Mundial do Cavalo" por suas muitas instalações equestres, a pequena cidade é agora um ponto de encontro para aqueles que querem ficar no Sunshine State, mas buscam altitudes mais elevadas.



“Quando um furacão chega até nós, eles perdem força”, disse Courtney Moody, corretora imobiliária de Ocala, ao Business Insider. "É geralmente uma tempestade."



Segundo a corretora, a reputação da cidade pela sua altitude – quase 30 metros acima do nível do mar – tornou Ocala um destino atraente para compradores de casas. “Eles gostam da sensação de paz e segurança”, disse ela.



Os novos moradores ficam satisfeitos por se afastarem não só do risco de fenômenos meteorológicos extremos, mas também do aumento dos prêmios de seguro ligados às comunidades costeiras. Ocala está localizada em um dos condados mais baratos para seguros da Flórida, Marion, com prêmios médios girando em torno de US$ 1.800, em comparação com US$ 5.600 no condado de Miami-Dade e US$ 7.500 em condados mais próximos de Florida Keys, de acordo com o Wall Street Journal.







Ocala ficou em primeiro lugar em um estudo realizado pela empresa de software climático Climate Alpha para o Journal. Ele avaliou as cidades da Flórida com base em modelos de previsão do tempo do governo federal, na qualidade da infraestrutura local, no número de leitos hospitalares próximos e em outros fatores.



Conquistando o lugar de cidade da Flórida com o “menor risco de inundações costeiras”, de acordo com o Climate Alpha, Ocala também passou com louvor como uma cidade com baixo risco de inundações em comparação com outras cidades do interior.



É claro que Ocala não está completamente imune aos furacões, como observou o Journal que o furacão Irma de 2017 causou alguns cortes de energia e inundações. No entanto, o Departamento de Polícia de Ocala disse ao veículo que não houve danos significativos durante o furacão Idalia em agosto passado.



Fonte: Business Insider.