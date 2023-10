Ron DeSantis declara apoio a Israel em visita ao sul da Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis, acompanhado pelo cônsul geral de Israel, Maor Elbaz-Starinsky, declarou apoio ao povo de Israel nesta terça-feira, 10, durante uma entrevista coletiva na sinagoga de Bal Harbour em Surfside, sul da Flórida.



A conferência abordou os trágicos acontecimentos em Israel e os fortes laços entre Surfside e Israel. O Governador DeSantis expressou condolências às vítimas da recente violência em Israel.



“Nós também oramos pela família do capitão Abraham Hankin [das Forças de Defesa de Israel] em North Miami Beach, que foi morto em batalha contra terroristas do Hamas na noite de sábado. E rezamos pelas dezenas de residentes da Florida que desde então regressaram a Israel para cumprirem o seu compromisso com as forças armadas de Israel e com a defesa do que precisa de ser feito.

Ele enfatizou o dever de Israel de se defender contra agressões. “Israel tem o dever de se defender de forma que a infra-estrutura terrorista do Hamas em redes seja erradicada da Terra.”



A cidade de Surfside compartilha laços estreitos com o país, já que as Forças de Defesa de Israel ajudaram a recuperar 81 das 97 vítimas na missão de busca e resgate após o colapso catastrófico das Champlain Towers South em 2021.

Em apoio adicional a Israel, o Governador DeSantis ordenou que as bandeiras em todos os edifícios locais e estatais da Flórida fossem hasteadas a meio mastro desde o nascer do sol até ao pôr do sol de sexta-feira, em homenagem às vítimas da recente tragédia.

Sanções ao Irã

DeSantis conectou o Irã à violência perpetrada pelo Hamas e instou a administração do presidente Biden a tomar medidas mais drásticas, com sanções ao governo iraniano. As novas políticas de DeSantis ampliam as proibições existentes de operações de empresas de propriedade iraniana na Flórida.



“Quando o Irã recebe mais dinheiro, não o utiliza para melhorar a vida do povo iraniano”, disse DeSantis. "Eles o utilizam para financiar o terrorismo em todo o Médio Oriente e em todo o mundo. Eles enviam o dinheiro para o Hezbollah, enviam o dinheiro para o Hamas, e é exactamente isso que vimos."



“E assim vamos apresentar para a próxima sessão legislativa uma proposta para aumentar as sanções da Flórida ao Irã e bloquear os negócios iranianos no nosso estado”. “Deveríamos usar todos os meios disponíveis para impedir o dinheiro que vai para o regime iraniano”, acrescentou.



Fonte: WSVN.