Menina escapa de sequestrador durante acidente de carro em Hollywood (FL)

Uma adolescente de 12 anos conseguiu escapar de um sequestro após o carro em que estava bater. O caso aconteceu em Hollywood, sul da Flórida, na quinta-feira, 5, segundo a polícia.



Segundo depoimento da menina à polícia, ela havia fugido de casa na quinta-feira e estava em frente à Farmácia CVS na 900 S. State Road 7 quando por volta de 3pm um homem, identificado como Shane Lee Taylor, 44 anos, agarrou-a pelo braço e forçou-a a entrar no banco da frente de seu SUV.



Uma vez dentro do carro, ela disse aos detetives que sabia que ele iria machucá-la.



Ele disse que iria levá-la à delegacia e procurou o endereço do Federal Bureau of Investigation (FBI) em seu telefone. Mas quando chegaram ao prédio, em Miramar, ele passou direto.



No carro, ele perguntou que tipo de música ela gostava. Em seguida, perguntou se ela estava usando escuta e “revistou-a”, tocando seu peito. Ele ainda "zombou” quando ela o chamou de pedófilo e que não consentia, disse a garota.



Ele passou por vários bairros até finalmente voltar para Hollywood. Enquanto levava a garota, ele acariciava sua vagina e seus seios, disse a polícia. Dirigindo pela Hollywood Boulevard com as mãos na camisa da vítima, Taylor bateu perto da North 28th Avenue depois de aparentemente ultrapassar o sinal vermelho, afirma o relatório.



Foi quando a garota aproveitou para fugir e foi até o posto de gasolina Shell na 2800 Hollywood Blvd. e chamou a polícia pouco depois das 19h45.



Detido, o homem negou as acusações e disse que estava tentando ajudá-la e que ela lhe disse que havia fugido de casa cinco vezes, mas que a polícia continua colocando-a de volta com os pais.

Shane Lee Taylor é da Carolina do Norte e disse aos detetives que veio para a Flórida para trabalhar.



Ele está detido sem fiança no Centro de Detenção Paul Rein em Pompano Beach e vai responder por sequestro de um menor de 13 anos, agressão e abuso sexual obsceno ou lascivo de uma vítima entre 12 e 16 anos, agressão sexual contra uma vítima entre 12 e 18 anos por pessoa com 18 anos ou mais, agressão e desobediência do sinal vermelho.



Fonte: Sun Sentinel.