11 estudantes são presos após briga violenta em escola da Flórida

Onze estudantes foram presos após uma grande briga que ocorreu no meio do dia escolar na Matanzas High School em Palm Coast, cerca de 90 milhas ao norte de Orlando.



Dois oficiais de recursos escolares foram chamados para conter uma briga em um corredor da escola por volta das 13h na tarde de segunda-feira, 10, de acordo com um comunicado divulgado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Flagler.



Todas as escolas no condado de Flagler têm pelo menos dois representantes de recursos escolares designados para cada campus e os dois policiais “ajudaram imediatamente os professores e administradores na tentativa de dispersar a briga e dispersar a multidão de espectadores”, disse a polícia.“Durante a luta, uma estudante empurrou (um policial) para que pudesse atacar outro estudante. Ao mesmo tempo, (outro policial) trabalhava para controlar a situação e observou um estudante entrar na briga.



Segundo a polícia, "o aluno atacou um funcionário da escola enquanto balançava os braços, acabando por socar o ombro do funcionário... Ao mesmo tempo, outro administrador da escola estava tentando escoltar um aluno para longe da briga, quando outro aluno correu até o administrador e os agarrou. O aluno então espancou o administrador antes de ser levado ao gabinete do reitor.”



No total, 11 estudantes foram presos, três dos quais com acusações criminais de resistência a um agente da lei com violência e agressão a um funcionário escolar. Os outros oito estudantes tiveram declarações apresentadas ao Ministério Público do Estado recomendando que fossem apresentadas acusações contra eles por delitos de contravenção, disse a polícia.



“A falta de respeito demonstrada por esses estudantes é simplesmente vergonhosa”, disse o xerife do condado de Flagler, Rick Staly. “Mas as ações têm consequências. Pais, sejam o xerife de sua casa e ensinem a seus filhos a importância de respeitar professores, funcionários e deputados. Ensine-os a lidar com divergências e que brigas só levam a mais violência. Temos uma política de tolerância zero com a violência nas escolas e você será preso. Também elogio nossos representantes de recursos escolares e a equipe da Matanzas High School por controlarem rapidamente uma situação muito volátil antes que alguém ficasse gravemente ferido.”



Fonte: ABC News.