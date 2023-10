Agências de polícia e escolas da FL entram em alerta após ameaças de ataques

Em meio a preocupações com a potencial violência em todo o país, as agências policiais do sul da Flórida, os locais de culto judaicos e os distritos escolares estão em alerta.

O aumento da segurança ocorre no momento em que um ex-líder do Hamas convocou recentemente um “dia de raiva” nesta sexta-feira, 13.



O conflito israelo-palestiniano sempre alimentou um debate intenso, mas depois do assassinato indiscriminado de muitas pessoas inocentes pelo Hamas, a tensão nos EUA aumentou.



Na quinta-feira, as agências de aplicação da lei e os distritos escolares do sul da Florida estão a aumentar a segurança depois de um antigo líder do Hamas ter convocado a sexta-feira para ser um dia global de “raiva”.



As escolas do condado de Broward enviaram mensagens aos pais. As escolas de Miami-Dade estão incentivando pais e alunos a estarem vigilantes. A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, recorreu às redes sociais para dizer que a Polícia de Miami-Dade aumentará sua presença em escolas, sinagogas, mesquitas e centros comunitários judaicos.

A Polícia de Miami Beach disse que também está aumentando a “presença uniformizada em toda a cidade” por precaução.



“Estamos nos preparando para garantir que amanhã seja um dia seguro e calmo para nossos alunos, para que eles tenham o direito de aprender e aproveitar o dia como esperado”, disse o rabino Yoni Fein, chefe da Academia Brauser Maimonides.

Nos últimos dias, houve manifestações em todo o sul da Flórida em apoio a Israel. Há um protesto pela Palestina na sexta-feira no Bayfront Park em Biscayne Boulevard e os organizadores esperam contra-manifestantes. Amireh diz que avisaram a polícia e também contrataram segurança.



The safety of all residents and visitors is my top priority.



As we monitor the escalating situation in the Middle East, our @MiamiDadePD has increased security throughout our community and we've partially activated our Emergency Operations Center out of an abundance of caution. pic.twitter.com/ywIT2zEOdH