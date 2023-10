Governador Ron DeSantis declara emergência por guerra Israel x Hamas

O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência na quinta-feira, 12, em resposta à guerra entre Israel e o Hamas. A declaração permite que a Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida "traga os moradores da Flórida para casa e transporte os suprimentos necessários para Israel", segundo seu gabinete.



A declaração veio no momento em que o governo federal disse que está organizando voos fretados para transportar americanos. Algumas companhias aéreas comerciais interromperam o serviço para Israel em meio à escalada da guerra que começou no sábado com o ataque surpresa do Hamas a Israel.

A ordem de DeSantis, em parte, pedia a ativação da Guarda Nacional da Flórida e da Guarda Estadual da Flórida conforme necessário. Também instruiu o Diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências, Kevin Guthrie, a executar um plano estadual de gerenciamento de emergências e "outros planos de resposta, recuperação e mitigação necessários para lidar com a emergência, incluindo quaisquer operações logísticas, de resgate ou evacuação".



Embora um comunicado à imprensa do escritório de DeSantis afirmasse que a ordem permite à Divisão de Gestão de Emergências “trazer os moradores da Flórida para casa” e transportar suprimentos para Israel, ele não forneceu detalhes sobre como tais esforços poderiam ser realizados.

DeSantis esteve na quinta-feira em New Hampshire, iniciando uma viagem de dois dias ao estado que inicia as primárias em sua candidatura à indicação presidencial republicana.



O gabinete do governador disse que mais de 20 mil americanos estão em Israel e “desejam voltar para casa, mas não podem fazê-lo”.



Até a tarde de quinta-feira, 27 americanos haviam morrido na guerra e 14 americanos estavam desaparecidos, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Fonte: CBS.

Under the leadership of @GovRonDeSantis, DEM is arranging chartered flights for Floridians needing safe transportation from Israel - completely free of charge.



If you’re in need of evacuation, please visit https://t.co/WxYvOaTvZF and fill out the form. pic.twitter.com/C8DzO9GuEB