M&M promete entrega gratuita para repor doces durante o Halloween

Muitos doces são distribuídos para a brincadeira doces ou travessuras no Halloween todos os anos. Para moradores que ficarem sem as gostosuras antes de acabar a festa, a M&M promete entrega gratuita em algumas cidades da Flórida durante o Halloween.



"Quem ficar com a tigela de doces vazia e precisar desesperadamente de uma recarga, o Halloween Rescue Squad da M&M entregará M&M's grátis direto na sua porta em menos de uma hora. Basta entrar no site depois das 15h no Halloween, comprar o que quiser e solicitar uma entrega. A promoção estará disponível enquanto durarem os estoques", diz o site.

No sul da Flórida, o serviço de entrega gratuito cobrirá várias cidades, incluindo Bal Harbour, Coconut Creek, Cooper City, Dania Beach, Davie, Deerfield Beach, Doral, Fort Lauderdale, Hallandale Beach, Hialeah, Hollywood, Kendall, Lauderdale Lakes, Lauderhill, Miami, Miami Beach e Miramar.



De acordo com RealSimple.com, os M&M's são um dos cinco principais doces de Halloween na América. Os outros quatro são Copos de Manteiga de Amendoim Reese, Kit Kat, Skittles e Snickers.

No entanto, os M&M's não foram uma das três principais opções na Flórida no ano passado. De acordo com CandyStore.com, Reese's Cups ficou em primeiro lugar, seguido por Skittles e Hot Tamales.

Outra curiosidade do site CandyStore, entre quem comemora o Halloween, 96% compram doces e gastam, em média, R$ 31,93.



De acordo com a Federação Nacional de Varejo, os gastos com doces no Halloween devem atingir impressionantes US$ 3,6 bilhões este ano. Esse é um salto de 16% que supera os máximos anteriores.



Fonte: CBS News.