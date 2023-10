Flórida tem primeira frente fria do outono; temperaturas caem em todo o estado

O ar frio chegou à Flórida dando as boas-vindas ao outono no Sunshine State. A primeira grande frente fria da temporada avança por todo o estado, iniciando oficialmente a estação seca e encerrando o verão mais quente já registrado.



Com o resfriamento, as temperaturas em todo o Sunshine State atingirão níveis mínimos de 50 e 60, com picos de mais frio entre 40° e 50°, provocando um forte frio no início desta semana.



Nesta segunda-feira, no sul da Flórida as temperaturas serão as mais amenas desde abril, com mínimas noturnas esperadas caindo para 60° e até 50° pela primeira vez em 210 dias.



Na região de Orlando, as temperaturas atingiram os 70° na manhã de domingo, o que não acontecia desde a primavera. Tampa, Jacksonville e Miami sentiram uma queda de temperatura entre 10° e 20° graus no domingo.



As temperaturas baixas continuarão na noite de segunda-feira, caindo para 50° e 40° graus no nordeste da Flórida e sudeste da Geórgia, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional em Jacksonville.



As condições ficarão ainda mais frias na manhã de terça-feira, 17, com mínimas caindo para 50° no norte da Flórida em áreas, incluindo Florida Panhandle.



Até mesmo Miami sentirá o gostinho do outono, com máximas previstas em meados dos 70 e mínimas em meados dos 60°, o que será uma mudança bem-vinda para o sul da Flórida.



Na semana passada, Miami terminou com uma máxima de 95° na sexta-feira, quebrando o recorde anterior de outubro de 1990. Com uma previsão de máxima de 80° na segunda-feira, uma sequência de 161 dias chegará ao fim com temperaturas de 85° ou mais em Miami.



O frio do outono está acontecendo em grande parte dos EUA esta semana depois que um poderoso sistema de tempestade finalmente se afastou da costa, permitindo a entrada de temperaturas frias no outono.