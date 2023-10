Mulher é presa após deixar duas crianças sozinhas em praia da Flórida

Uma moradora de Clearwater foi presa por negligência infantil depois de deixar duas crianças sozinhas em uma praia da na costa oeste da Flórida, informou o Tampa Bay Times.



De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas, Patricia Anne Bronson, 41, advogada de 41 anos, levou duas meninas – de 3 e 7 anos – para Upham Beach, na cidade de St. Pete Beach, no sábado, 7, deixando-as sem supervisão adulta por pelo menos 40 minutos.



Segundo testemunhas, Bronson foi vista se afastando enquanto as crianças entravam no mar com a água “até a cintura”. Locais chamaram a polícia e vigiaram as meninas até as autoridades chegarem. A suspeita, descrita como “cuidadora” no boletim de ocorrência, disse à polícia que estava “estacionando o carro”, mas foi autuada por duas acusações de negligência sem grandes lesões corporais.



Uma testemunha disse aos policiais que perguntou à criança de 7 anos onde estava sua irmã e a menina respondeu apontando para a água. A testemunha correu para a água e encontrou a criança de 3 anos sozinha com água até a cintura. A menina continuou a sair de perto até ser convencida a ficar com ela e com a criança de 7 anos.



De acordo com as autoridades, a suspeita “agia de forma nervosa e inquieta”. Mais tarde, a polícia disse ter encontrado uma caneta vape com substância tóxica enquanto ela passava pelo raio-X e acrescentaram outra acusação de introdução/posse de contrabando em um centro de detenção do condado. Ela foi libertada sob fiança de $15 mil no dia seguinte.