Orlando planeja comprar boate Pulse e criar memorial às vítimas do tiroteio

A cidade de Orlando anunciou planos para comprar a Pulse, a boate onde 49 pessoas foram mortas em um tiroteio em massa em 2016, e construir um memorial às vítimas no lugar.



Pelo menos outras 53 pessoas ficaram feridas em 12 de junho de 2016, quando um atirador de 29 anos abriu fogo em uma popular boate gay no centro da Flórida. O atirador foi baleado e morto pela polícia no local.



O local do tiroteio mortal foi referido como “uma parte permanente da história de Orlando” em um item da agenda a ser discutido na reunião do conselho municipal de segunda-feira, 23.

“A Prefeitura tem interesse em adquirir este imóvel como parte do processo de desenvolvimento de um memorial permanente que homenageie as vítimas”, afirma o item da agenda.



Com isso, a cidade está comprando o prédio comercial de 4.500 pés quadrados onde a Pulse estava localizada por US$ 2 milhões.



A diretora executiva da Fundação OnePulse, Deborah Bowie, disse em comunicado à CNN:



"Somos gratos à cidade de Orlando por garantir que o National Pulse Memorial estará localizado na boate Pulse, que sempre foi a esperança das famílias do 49 vítimas e a comunidade afetada pelo Pulse. Esperamos fazer parte da discussão com a cidade de Orlando à medida que isso avança."

O prefeito do condado de Orange, Jerry Demings, disse esperar que a venda e o memorial tragam conforto aos sobreviventes e suas famílias.



O prefeito de Orlando, Buddy Dyer, disse em comunicado à CNN que criar um memorial para as vítimas do Pulse “tem sido um empreendimento desafiador, com o plano atual para que o memorial seja construído em algum lugar além do local real do Pulse”.



Fonte: CBS News.