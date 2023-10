Programa da FL permite anular carteiras de motorista com base em denúncias anônimas

Um programa do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida permite anular carteiras de motorista com base em denúncias anônimas. Por segurança, o programa tem em vista idosos e outras que perdem a capacidade de dirigir, mas pode afetar qualquer motorista.



Com mais de 50 mil licenças revogadas desde 2017, o programa visa idosos que já não conseguem mais dirigir com segurança ou pessoas que estão doentes, tomam remédios fortes e podem se tornar uma ameaça no trânsito. Mas ele é controverso porque permite a revogação imediata sem que a pessoa saiba e protege o denunciante, segundo o canal WFTS de Tampa Bay.



Entre 2017 e 2022, o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida iniciou 79.215 casos como parte de seu processo de revisão médica.



Um conselho de médicos supervisiona o processo denominado Conselho Consultivo Médico, que avalia e define padrões médicos e de visão para motoristas da Flórida. O conselho pode revogar carteiras de motorista por motivos médicos, um processo autorizado pelos Estatutos da Flórida destinado a manter motoristas perigosos fora das estradas.







O canal entrevistou Allison Boston, uma paciente com câncer que mora em Brooksville, no condado de Hernando, que disse que foi injustamente alvo do programa estadual. O Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida ameaçou revogar sua licença após receber uma denúncia de um centro médico.



Tudo começou em junho, quando Boston foi ao pronto-socorro por causa de tontura. Uma ressonância magnética mostrou que o câncer de pulmão, que estava em remissão, se espalhou para o cérebro.



O médico assistente que a atendeu imediatamente preencheu um formulário e enviou ao estado informando que ela não estava mais segura para dirigir.



“Implorei a ele que não fizesse isso porque sabia que nem estava me dando a chance de ir ao médico ou descobrir o que estava acontecendo ou algo assim”, disse Boston.

Sua licença é crucial para ela porque ela mora sozinha e não tem família por perto para levá-la 65 milhas para consultas médicas no Moffitt Cancer Center. Segundo ela, uma viagem de Uber para consultas em

Tampa custa mais de US$ 200 ida e volta, e e voluntários da American Cancer Society só dão carona em uma área de 10 milhas.



Durante toda sua vida, ela ganhou a designação de “Motorista Segura” em sua carteira de motorista graças aos seus hábitos de dirigir ao longo de meio século, mas vem enfrentando uma batalha há meses com o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida para manter sua carteira de motorista.



Após passar por uma cirurgia para retirada do tumor, ela disse que não apresenta mais sintomas nem toma nenhum medicamento. O seu médico então atestou que ela pode dirigir, mas ela precisa passar por todo um processo para ter novamente a carteira de motorista. Ela terá que passar em um teste de visão, direção e um exame escrito dentro de 90 dias após receber sua última carta.



Até então, ela nunca sofreu um acidente, nunca recebeu uma multa por excesso de velocidade ou mesmo foi parada pela polícia.



Idosos e volante



Um porta-voz da The American Association of Retired Persons (AARP) disse que a organização tem defendido consistentemente a causa da segurança do condutor, enfatizando que a sua posição se baseia na importância de garantir que todos os condutores nas nossas estradas permaneçam seguros, independentemente da sua idade.



Para a segurança, a AARP aponta recursos importantes, incluindo o Curso de Motorista Inteligente da AARP, que enfatiza a direção defensiva, e o programa Precisamos Conversar. Conheça mais sobre eles aqui.