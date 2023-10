Custo dos planos de saúde aumenta com o início da temporada de inscrições 2024

Como muitas empresas começarão em breve a oferecer inscrições para planos de saúde para 2024, o custo tanto para as empresas como para os trabalhadores está aumentando rapidamente.

De acordo com dados anuais divulgados pela KFF, o prêmio médio de cuidados de saúde da família custou 23.968 dólares em 2023, marcando um aumento de 7% em relação ao ano passado. Na última década, os custos dos cuidados de saúde aumentaram geralmente entre 3% a 5% anualmente.



Desde 2018, os prêmios de saúde aumentaram 22%, disse a KFF.

O trabalhador médio contribui agora com 6.575 dólares anuais para o plano de saúde da sua família, o que representa um aumento de quase 1.000 dólares em relação a 2018. Mas, durante esse mesmo período, o custo para os empregadores aumentou mais de 3.000 dólares por plano familiar.



De acordo com Paul Fronstin, diretor de pesquisa de benefícios de saúde do Employee Benefit Research Institute, a tendência de consolidação dos cuidados de saúde desempenhou um papel importante no aumento dos custos. Fronstin também observou que algumas empresas estão se recuperando da COVID-19.



“Houve alguma consolidação entre os hospitais, e os hospitais têm adquirido consultórios médicos”, disse ele. “Portanto, há menos concorrência entre os prestadores, dando-lhes um pouco mais de vantagem do que tinham no passado e, ao mesmo tempo, muitos, muitos contratos entre prestadores e planos de saúde são contratos plurianuais. há vários anos e à medida que esses contratos são renovados, há alguma recuperação no que diz respeito ao custo dos cuidados de saúde, especialmente relacionados com a pandemia relacionada com a inflação."



Fronstin observou que à medida que os planos ficam mais caros, os empregadores partilham esses custos com os empregados.

“Os empregadores não têm transferido os custos para os funcionários, pedindo-lhes que paguem prémios mais elevados”, disse ele. “Mas vimos coisas como franquias aumentarem, copagamentos aumentarem e algumas evidências de que o cosseguro está tendo retorno. E acho que o que está acontecendo é que os empregadores estão pedindo aos usuários dos cuidados de saúde que paguem mais para ajudar a cobrir o custo."



Fronstin diz que com a continuação da consolidação dos cuidados de saúde, espera-se que os custos aumentem, talvez até acima de 7% no próximo ano. Ele ofereceu conselhos para aqueles que escolhem entre planos com franquia baixa e planos com franquia alta.

“Você precisa pensar sobre sua situação pessoal e se essa franquia alta faz sentido ou não”, disse ele. “Para muitas pessoas, sim, mas para algumas pessoas, não. Você precisa considerar se seu empregador está ou não colocando dinheiro em uma conta para você. acordo de reembolso ou uma conta poupança de saúde.

Esse é um fator especialmente porque as economias da franquia alta, as economias do prêmio, podem ir para cobrir essa franquia, bem como quaisquer contribuições do seu empregador.



Fonte: ABC News.