Flórida e outros estados processam Meta por danos à saúde mental das crianças

Dezenas de estados dos EUA, incluindo a Flórida e a Califórnia, estão processando a Meta Platforms Inc. por prejudicar a saúde mental dos jovens e contribuir para a crise de saúde mental juvenil ao projetar conscientemente recursos no Instagram e no Facebook que viciam as crianças em suas plataformas.

A ação movida no tribunal federal da Califórnia também afirma que a Meta coleta rotineiramente dados de crianças menores de 13 anos sem o consentimento dos pais, em violação à lei federal.

“A Meta aproveitou tecnologias poderosas e sem precedentes para atrair, envolver e, em última análise, atrair jovens e adolescentes. A sua motivação é o lucro e, ao procurar maximizar os seus ganhos financeiros, a Meta enganou repetidamente o público sobre os perigos substanciais das suas plataformas de redes sociais”, diz a denúncia. “Ocultou as formas como estas plataformas exploram e manipulam os seus consumidores mais vulneráveis: adolescentes e crianças.”



O uso das mídias sociais entre adolescentes é quase universal nos EUA e em muitas outras partes do mundo. Até 95% dos jovens com idades entre os 13 e os 17 anos nos EUA afirmam utilizar uma plataforma de redes sociais, com mais de um terço a dizer que utilizam as redes sociais “quase constantemente”, de acordo com o Pew Research Center.

Para cumprir a regulamentação federal, as empresas de redes sociais proíbem crianças com menos de 13 anos de se inscreverem nas suas plataformas – mas foi demonstrado que as crianças contornam facilmente as proibições, com ou sem o consentimento dos pais, e muitas crianças mais novas têm contas nas redes sociais.

Além dos 33 estados, nove outros procuradores-gerais estão entrando com ações em seus respectivos estados, elevando para 42 o número total de estados que tomam medidas.

“Crianças e adolescentes estão sofrendo com níveis recordes de problemas de saúde mental e as empresas de mídia social como a Meta são as culpadas”, disse a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, em um comunicado. “A Meta lucrou com a dor das crianças ao projetar intencionalmente suas plataformas com recursos manipuladores que tornam as crianças viciadas em suas plataformas e, ao mesmo tempo, diminuem sua autoestima.”

“A meta ficou sem controle por muito tempo e nossos filhos estão sofrendo as consequências dessas práticas ilegais”, disse a procuradora-geral Ashley Moody ao anunciar seu próprio processo no Middle District da Flórida. “Hoje, tomei medidas para impedir que Meta tenha como alvo menores com recursos viciantes para mantê-los online por horas, coletando seus dados e outras ações ilegais que prejudicam a saúde mental dos adolescentes.”

Em um comunicado, a Meta disse que compartilha “o compromisso dos procuradores-gerais em proporcionar aos adolescentes experiências on-line seguras e positivas e já introduziu mais de 30 ferramentas para apoiar os adolescentes e suas famílias”.

“Estamos desapontados porque, em vez de trabalhar de forma produtiva com empresas de todo o setor para criar padrões claros e adequados à idade para os muitos aplicativos que os adolescentes usam, os procuradores-gerais escolheram esse caminho”, acrescentou a empresa.



O amplo processo é o resultado de uma investigação liderada por uma coalizão bipartidária de procuradores-gerais da Califórnia, Flórida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Nova Jersey, Tennessee e Vermont. Segue-se reportagens contundentes de jornais, primeiro do The Wall Street Journal no outono de 2021, com base na própria pesquisa do Meta que descobriu que a empresa sabia dos danos que o Instagram pode causar aos adolescentes – especialmente às meninas adolescentes – quando se trata de saúde mental e corporal. problemas de imagem. Um estudo interno citou 13,5% das adolescentes dizendo que o Instagram piora os pensamentos suicidas e 17% das adolescentes dizendo que piora os distúrbios alimentares.



Fonte: Associated Press.