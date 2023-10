Condado de Brevard considera expandir programa que permite professores armados

O conselho das Escolas Públicas do condado de Brevard está considerando expandir o programa "Guardiões" que permite professores armados nas salas, estabelecido em 2018 através da Lei de Segurança Pública da Marjory Stoneman Douglas High School após o tiroteio.



Apesar da afirmação do presidente do conselho de que o distrito é atualmente o melhor do estado em segurança escolar, o conselho das Escolas Públicas de Brevard está considerando armar o pessoal, que incluiria professores, informou o parceiro do News 6, Florida Today.



“Em comparação com o resto dos distritos escolares dentro do estado, somos o número 1 no que diz respeito à segurança e ao que fazemos”, disse Matt Susin no início da reunião do conselho de terça-feira à noite, antes de uma apresentação sobre segurança distrital.



A vice-presidente do conselho das Escolas Públicas de Brevard, Megan Wright, sugeriu a expansão do programa e disse que visitou recentemente a Marjory Stoneman Douglas High School, preocupada em garantir que nada semelhante ao tiroteio em Parkland em 2018 ocorresse em Brevard.



Brevard já participa do programa, estabelecido em 2019 depois que a comissão de segurança pública do distrito escolar descobriu que ter tutores nas escolas era a melhor maneira de garantir que “pessoal altamente treinado” estaria disponível para responder a um tiroteio na escola.



Até hoje, o distrito optou por contratar civis com experiência em segurança, militares e policiais como guardas de segurança em tempo integral em 2019. No entanto, a proposta de Wright expandiria esse programa, inclusive para professores que quisessem estar armados em sala.



Previsto em lei



Em 2019, a legislatura da Flórida expandiu o programa para incluir guardas de segurança licenciados das classes D e G e alguns funcionários do distrito escolar e de escolas charter que se voluntariaram para participar. Escolas particulares também podem participar.



As decisões sobre a segurança escolar dos distritos escolares da Flórida são feitas com base na Ferramenta de Avaliação de Escolas Seguras da Flórida - um relatório que todos os distritos são obrigados a preencher e enviar anualmente ao Departamento de Educação.



Desde então, os guardiões escolares estão sendo usados em 46 distritos escolares da Flórida, representando mais da metade dos distritos do estado. Recentemente, o secretário de Educação da Flórida, Manny Diaz, disse que deseja que o programa se expanda, aumentando o número de tutores nos campi e estendendo o programa de tutores às escolas privadas do estado.



Pelo sexto ano consecutivo, as Escolas do Condado de Volusia renovaram o seu Programa Guardião, que emprega pessoal armado para patrulhar os campi escolares distritais.



Fonte: Click Orlando.