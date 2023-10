Moradora de Tampa (FL) procura pelos 5 filhos desaparecidos em Gaza

Uma moradora de Tampa diz que não tem notícias dos filhos, que estão em Gaza com o pai, desde o início da guerra, que completa quase 20 dias. Ela pede ajuda para encontrá-los.



Hana Elnagar disse que durante o verão, seus cinco filhos viajaram de Tampa, costa oeste da Flórida, para Gaza com o pai para ver os avós. O combinado é voltarem para casa na época do Natal.



“Não quero pensar nada de ruim sobre meus filhos”, disse ela, que conversou com os filhos antes do início da guerra, no início deste mês, mas não teve notícias de nenhum deles desde então. “Ainda não sei nada sobre meus filhos”, disse ela. “Não há notícias, não há ninguém que me diga se estão seguros, se estão bem”.



Os filhos são cidadãos dos EUA e todos têm menos de 11 anos. “Meus filhos têm uma vida linda aqui (em Tampa)”, disse Elnagar. "Não sei se eles vão voltar aqui ou não."



Ela espera que o governo federal possa intervir para ajudar a encontrar seus filhos.



“Preciso de ajuda para saber onde estão meus filhos”, disse Elnagar. "Preciso da ajuda do Congresso, do Departamento e de todos aqui nos Estados Unidos para me ajudarem a recuperar meus filhos... Preciso de ajuda para recuperar meus filhos o mais rápido possível, por favor."



Autoridades de alto escalão dos EUA pedem pela primeira vez uma pausa no bombardeio aéreo de Israel na Faixa de Gaza para colocar reféns e civis palestinos em segurança e permitir a entrada de mais ajuda humanitária.

“Não há esforços ativos neste momento para evacuar os americanos da região, a não ser o que estamos fazendo que são voos charter saindo de Israel ", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.



Os voos tiraram com sucesso americanos e outros para fora de Israel. No entanto, sair de Gaza não é uma tarefa tão fácil, a ajuda humanitária está chegando na região, mas as fronteiras ainda estão fechadas.



Fonte: NBC Miami.