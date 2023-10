Cidade da Flórida está entre as piores em roubo de grandes lojas nos EUA, diz estudo

A criminalidade no varejo tem aumentado em todo o país, forçando alguns grandes varejistas a fecharem suas portas. Um novo relatório mostra que algumas cidades dos EUA foram especialmente atingidas pelo crime organizado no varejo, incluindo Miami, no sul da Flórida.



A Federação Nacional de Varejo (NRF) - a maior associação de comércio de varejo do mundo, de acordo com seu site - lançou recentemente sua pesquisa de segurança de varejo 2023. O relatório contém insights de 177 marcas de varejo, que representaram US$ 1,6 trilhão em vendas anuais no varejo em 2022 e representam mais de 97.000 locais de varejo nos EUA.



Com base nas perdas de estoque relatadas, o NRF constatou que as cidades mais impactadas pelo roubo de varejo no ano passado foram:

Los Angeles, Califórnia



Oakland/São Francisco, Califórnia



Houston, Texas



Cidade de Nova York, Nova York



Seattle, Washington



Atlanta, Geórgia



Sacramento, Califórnia e Chicago, Illinois (amarrado)



Denver, Colorado; Miami, Flórida; e Albuquerque, Novo México

Este é o quinto ano consecutivo em que Los Angeles liderou a lista depois de ultrapassar a cidade de Nova York em 2018.



Em Miami, uma extensa rede criminosa que visava sistematicamente grandes lojas, incluindo Publix, Walmart, Target e Walgreens, causou prejuízo de mais de 20 milhões de dólares, afetando não apenas as lojas, mas também os consumidores. 14 integrantes foram presos, segundo a polícia de Miami-Dade.

“O crime de varejo, a violência e o roubo continuam afetando o setor de varejo em níveis sem precedentes. Os efeitos desses atos criminosos não são isolados de grandes marcas nacionais ou grandes cidades metropolitanas ”, afirmou a NRF em seu site. "Os relatórios diários da mídia mostram que nenhum negócio é imune, e esses problemas tocam varejistas de todos os segmentos, tamanhos e locais nos Estados Unidos".

A NRF disse que "defende apaixonadamente as pessoas, marcas, políticas e ideias que ajudam o varejo a prosperar", e espera que o estudo de roubo forneça pesquisas abrangentes, oportunidades de desenvolvimento e espaços colaborativos para membros que permitirão a inovação de perda e controle de crimes soluções.

No final do ano passado, o Congresso aprovou um projeto de lei, denominado INFORM ACT, que visa combater as vendas de produtos falsificados e produtos perigosos, obrigando os mercados online a verificar diferentes tipos de informações – incluindo contas bancárias, identificação fiscal e dados de contato – dos vendedores que fazem compras. pelo menos 200 vendas únicas e ganhar um mínimo de US$ 5.000 em um determinado ano.

Fonte: Associated Press.