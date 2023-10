Mais de 700 alunos de escolas públicas da Flórida foram agredidos no ano letivo de 2021-22

Durante o ano letivo de 2021-22, 717 alunos em escolas públicas de ensino fundamental e médio da Flórida foram agredidos, espancados ou agredidos de outra forma por um professor ou diretor. De acordo com o estatuto estadual da Flórida, as escolas têm todo o direito de fazê-lo.



O castigo corporal, definido no estatuto da Flórida como o uso de força física ou contato com um aluno para manter a disciplina, é legal em 19 distritos escolares da Flórida.



Tentando mudar essa realidade, seis estudantes do Fórum de Política Estudantil da University of Florida visitaram Tallahassee em 18 de outubro durante as semanas do comitê interino da legislatura para defender uma emenda ao estatuto que proibiria o castigo corporal para estudantes com deficiência e exigiria o consentimento dos pais para o uso de castigo corporal em todos os casos.



O projeto tem um patrocinador da Câmara, e a viagem do grupo a Tallahassee se concentrou em encontrar um patrocinador do Senado - de preferência um legislador republicano, para aumentar o apelo bipartidário do projeto - e co-patrocinadores da Câmara, disse o diretor político da FSPF, Graham Bernstein, autor da emenda junto com Konstantin Nakov, ex-aluno da UF e estudante de medicina do Lake Erie College, de 22 anos.



Bernstein, estudante de história e ciências políticas da UF, começou a investigar o castigo corporal em escolas públicas há dois anos e ficou chocado ao descobrir que a prática ainda é legal na Flórida, disse ele.

Ele foi criado no condado de Alachua, um dos 54 distritos escolares da Flórida onde a prática é proibida, e nunca percebeu seus efeitos.



O estudante esperava acabar totalmente com a prática nas escolas públicas, mas encontrou resistência dos legisladores republicanos. Depois de muitas noites pesquisando o assunto até as 3 da manhã, redigindo e reformulando legislação, percebeu o efeito desproporcional do castigo corporal em crianças com deficiência e ajustou o projeto de lei para se concentrar na proteção desses alunos.







Os alunos com deficiência atendidos de acordo com a Lei de Indivíduos com Deficiência na Educação representaram 15% dos alunos da Flórida no ano letivo de 2017-18, mas representaram 22,3% dos alunos que sofreram castigos corporais.



Mesmo nos condados da Flórida, que proibiram os castigos corporais, a prática ainda é usada contra estudantes com deficiência.



Quando um monitor de ônibus em Lake County usou castigos corporais contra alunos com necessidades especiais - prendendo a cabeça de uma criança e colocando um sapato na boca de outra - as acusações foram retiradas, embora o distrito não permita castigos corporais nas escolas ou nos ônibus escolares . A lei estadual que sanciona os castigos corporais substituiu a lei distrital e fez com que as 32 acusações do monitor fossem retiradas.



O condado de Lafayette teve a maior taxa de castigos corporais aplicados a alunos com deficiência no ano letivo de 2022-23. Dos 25 usos de castigos corporais, 17 – ou 68% – foram contra alunos cobertos pela Individuals with Disabilities in Education Act, lei que entrou em vigor na Flórida em 1990, de acordo com Melissa Dicks, secretária do superintendente e conselho escolar do Distrito Escolar do Condado de Lafayette.

A maioria dos condados da Flórida que atualmente permitem castigos corporais são rurais e de baixa renda. A falta de financiamento para as escolas públicas significa que os distritos que permitem castigos corporais muitas vezes não estão equipados para lidar com questões de saúde mental e comportamentais associadas a alunos com deficiência, disse Bernstein.



Fonte: Alligator.org (University of Florida).