Brightline planeja abrir estação na Costa do Tesouro; entre Orlando e Miami

Autoridades da Brightline, o serviço de trem de passageiros de alta velocidade da Flórida, disseram na quinta-feira, 26, que planejam adicionar uma parada em algum lugar ao longo da extensão recém-inaugurada entre o sul da Flórida e Orlando.

Funcionários estavam solicitando propostas de locais para uma estação ao longo da Costa do Tesouro da Flórida, nos condados de Martin ou St Lucie. A parada proposta abriria o serviço ferroviário para uma área da Flórida que é menos densamente povoada e recebe menos turistas do que o sul da Flórida e a área de Orlando.



“A expansão da Brightline para a região da Costa do Tesouro tornará a Brightline um dos meios de transporte mais acessíveis na Flórida, dando acesso a quase metade dos residentes do estado”, disse Michael Reininger, CEO da Brightline.

A Brightline inaugurou sua extensão conectando Miami e Orlando no mês passado. A empresa informou que mais de 17.500 passageiros de longa distância viajaram ao longo da extensão durante as primeiras quatro semanas desde a sua inauguração.

A extensão fez da Brightline o primeiro serviço privado de passageiros intermunicipais a iniciar operações nos EUA em um século.



A Brightline também está construindo uma linha conectando o sul da Califórnia e Las Vegas, que espera inaugurar em 2027, com trens que atingirão 305 km/h. A única outra linha de alta velocidade dos EUA é o serviço Acela da Amtrak entre Boston e Washington, D.C., que começou em 2000. A Amtrak é propriedade do governo federal.



Fonte: Associated Press.

