Pais buscam alfabetização financeira para filhos antes do ensino médio na FL

Nas aulas de alfabetização financeira ministradas em toda a Flórida no ensino médio pela primeira vez este ano, os alunos estão aprendendo sobre gestão de dinheiro, dívidas, diferentes tipos de contas bancárias, pontuação de crédito e como declarar impostos.



De acordo com uma nova lei estadual, começando com os alunos que ingressam no nono ano no ano letivo de 2023-24, cada aluno deve ganhar meio crédito em alfabetização financeira pessoal e gestão de dinheiro. Conta como meio crédito para a formatura.



Com isso, os estudantes da Flórida deixarão o ensino médio mais bem preparados para administrar seu dinheiro.



Ensino desde criança



Mas alguns pais acham que esse ensino deve começar ainda mais cedo e investem em aplicativos e outros modos para ensinar os filhos a lidar com as finanças.



A educação financeira de Emersyn Moore, de quatorze anos, começou aos 11 anos, quando sua mãe baixou um aplicativo chamado Busy Kid. O aplicativo de US$ 4 por mês permite que as crianças marquem tarefas e outros trabalhos que realizam para ganhar uma mesada.

Os pais recebem um lembrete no final da semana para aprovar o pagamento, e ele vai para o cartão de débito do filho. O planejador financeiro Gregg Murset, pai de seis filhos, desenvolveu o aplicativo por necessidade. Os usuários podem alocar o dinheiro para gastar, doar e investir.

Moore disse que economizou US$ 300 em tarefas domésticas e babá. Ela também conseguiu comprar itens de sua lista de desejos, incluindo um novo sistema de jogo.

Os especialistas concordam que não é tanto sobre onde as crianças aprendem a administrar o dinheiro e as finanças pessoais – mas sim que elas entendem isso antes de saírem da escola.



O estudante do ensino médio de Sarasota, Porter Crockett, aprendeu fundamentos de finanças pessoais em um programa de verão na Riverview High School.

“Muitas crianças da minha idade não conhecem realmente o conhecimento financeiro necessário para o mundo”, disse Crockett.

Os adolescentes que participaram do curso aprenderam tudo, desde o manejo de contas bancárias até a importância da pontuação de crédito.



Fonte: ABC News.