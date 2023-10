Empresa no sul da Flórida recolhe alimento infantil que pode conter chumbo

A Food and Drug Administration dos EUA está alertando os pais e cuidadores para não comprarem ou servirem certos purês de frutas comercializados para bebês e crianças pequenas porque os alimentos podem conter níveis perigosos de chumbo.



As crianças que comeram o purê de frutas WanaBana de maçã e canela devem ser testadas para possível envenenamento por chumbo, disse a agência.



Descobriu-se que quatro crianças na Carolina do Norte apresentavam altos níveis de chumbo no sangue associados aos purês, disseram autoridades de saúde. As autoridades estaduais de saúde analisaram vários lotes do produto e detectaram concentrações “extremamente altas” de chumbo. A FDA confirmou os resultados e disse que eles poderiam levar à “toxicidade aguda”.



A WanaBana, com sede em Coral Gables, no sul da Flórida, recolheu do mercado todos os produtos que poderiam estar contaminados e que são vendidos nacionalmente, inclusive no Sam's Club e Dollar Tree e na Amazon.



O chumbo é tóxico para pessoas de todas as idades, mas pode ser especialmente prejudicial para as crianças. A maioria das crianças não apresenta sintomas óbvios, por isso é importante que as crianças expostas sejam testadas para verificar os níveis de chumbo no sangue. A exposição de curto prazo ao chumbo pode resultar em sintomas que incluem dor de cabeça, dor abdominal, vômitos e anemia, disse o FDA.



Metais pesados como o chumbo podem entrar em produtos alimentícios a partir do solo, do ar, da água ou de processos industriais, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. A exposição ao chumbo pode prejudicar gravemente a saúde das crianças, causando danos ao cérebro e ao sistema nervoso e retardando o crescimento e o desenvolvimento. Não existe um nível seguro conhecido de exposição ao chumbo, disse a AAP.