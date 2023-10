Motociclista sobrevive após acidente a 225 km/h na I-95 em Daytona Beach (FL)

Um motociclista sobreviveu a um acidente a 225 km/h na Interstate-95 em Daytona Beach (FL). O piloto de 27 anos, conhecido no YouTube como Street Demon PC, compartilhou o vídeo do acidente e admitiu que estava errado.



“Eu chamo isso de acidente, mas foi claramente minha culpa”, admitiu ele no YouTube. O motociclista conquistou seguidores fanáticos on-line com vídeos de sua velocidade altamente ilegal em estradas congestionadas a velocidades superiores a 160 km / h.



O acidente ocorreu há quatro meses. Agora, recuperado, ele confessa que estava correndo muito quando bateu na traseira de uma caminhonete. 'Felizmente consegui sair vivo e não perdi nenhum membro', disse, completando que quebrou mais de 20 ossos.



"Mais de vinte fraturas no meu rosto, braço quebrado ao meio em dois lugares diferentes, pulmão colapsado, costela quebrada, dois discos espinhais fraturados", disse o jovem de Panama City (FL).







O vídeo começa com o motociclista saindo de uma estrada de acesso para entrar no que parece ser a Interstate-95 nos arredores de Daytona Beach. Ele acelera sua poderosa Honda CBR600RR quase três vezes mais que a velocidade de outros veículos na estrada movimentada.



Ele passa a poucos centímetros de outros veículos e acelera ainda mais. Mas, minutos depois, o trânsito se torna ameaçadoramente mais pesado. Tentando mudar de faixa através de uma brecha estreita no trânsito, ele bate na traseira de uma caminhonete preta e fica inconsciente no guidão da moto, que continua andando até que o caminhão de 18 rodas pelo qual ele havia passado segundos antes passa por ele, cortando sua perna e fazendo-o girar na pista antes de parar em uma grama ao lado da rodovia.



'Eu estava sendo arriscado como sempre e cheguei muito perto da caminhonete e ela diminuiu a distância entre nós. Entrei em pânico e já era tarde demais. Eu absolutamente aprendi minha lição. Voltarei a andar de moto um dia, mas não como antes', disse o jovem.





De acordo com a Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FHSMV), as taxas de mortalidade de motocicletas na Flórida estão entre as mais altas do país, com 590 pessoas mortas em tais acidentes somente em 2022.



O FHSMV rastreia acidentes e fatalidades com motocicletas anualmente. Seus dados dos últimos quatro anos mostram que:

Em 2020, 8.045 acidentes de motocicleta resultaram em 552 mortes.

Em 2021, 8.649 acidentes resultaram em 621 vítimas mortais.

Em 2022, 9.156 acidentes resultaram em 590 vítimas mortais.

Em 2023, até agora, 4.164 acidentes resultaram em 240 vítimas mortais.