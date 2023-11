Adolescente da FL que espancou professora por causa de videogame pode pegar 30 anos de prisão

No início deste ano, um adolescente da Flórida foi preso por espancar uma professora por causa de um Nintendo Switch. Na segunda-feira, 30, ele se declarou culpado do crime e pode pegar até 30 anos de prisão.



Em fevereiro, Brendan Depa, então com 17 anos, jogou violentamente Joan Naydich, professora da Matanzas High School, no condado de Flager, no chão antes de chutá-la e socá-la nas costas e na cabeça mais de uma dúzia de vezes. Ela havia tomado o aparelho dele, que ficou violento e a agrediu fisicamente.



Ela ficou inconsciente no chão até que seguranças da escola perceberam o que estava acontecendo e o detiveram. O estudante, que mede 1,90 metro e tem o espectro do autismo, foi então levado sob custódia policial.



As imagens da câmera de vigilância da escola viralizaram. Elas mostram o estudante do ensino médio atacando a profissional da educação.



Condição mental



Os advogados de defesa enfatizaram a condição mental do adolescente e argumentaram que ele não era competente para ser julgado, mas o juiz não acatou o apelo. O adolescente tem histórico problemático e teve três prisões por agressão antes do ataque à professora. Ele também se envolveu em uma briga na prisão em setembro.



Ele teria ameaçado matar a educadora após ser levado sob custódia.



Previsto para janeiro, o processo incluirá depoimentos de testemunhas da acusação e da defesa.



“Tenho esperança de que a divulgação deste incidente por toda parte impeça qualquer outra pessoa de lidar com o trauma, a cura física e a perturbação da vida cotidiana que isso causou”, disse a professora em uma página do GoFundMe que arrecadou mais de $ 104.000.