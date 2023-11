Fortes rajadas de vento geram alertas para praias no sul da Flórida

As fortes rajadas de vento geraram avisos de segurança por parte das autoridades em todo o sul da Flórida, principalmente nas praias.



Desde a quinta-feira, 2, os ventos sopram mais fortes e continuamente a 20 milhas por hora, com rajadas de até 35 mph, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.



Alertas e declarações sobre correntes de retorno de alto risco e ondas altas estão em vigor para todo o estado, com condições perigosas de natação e surf, ondas grandes e possibilidade de inundações costeiras.



Um aviso de vento permanece em vigor até às 20h nesta sexta-feira, e um aviso para pequenas embarcações está em vigor até as 2h do sábado. Um alerta de vendaval também está em vigor até às 2h desta sexta-feira.



“Condições extremamente difíceis causadas pelos ventos fortes que tivemos nos últimos dias”, disse o tenente de resgate oceânico de Fort Lauderdale, Wade Rickerson, ao canal 7News.



Duas bandeiras foram na praia de Fort Lauderdale: vermelha para o perigo de nadar e roxa para alertar os banhistas de que podem ser picados por águas-vivas se entrarem na água.



Os avisos de corrente de retorno para o nordeste e leste da Flórida Central terminam sábado, mas a maior parte do resto do estado pode esperar condições costeiras e marinhas perigosas e ondas intensas durante a noite de domingo, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.



A temporada de furacões voltou ao normal depois de um outubro agitado, com apenas duas tempestades nomeadas e um furacão. A temporada de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro.



O pico da temporada é 10 de setembro, com maior atividade acontecendo entre meados de agosto e meados de outubro, de acordo com o Hurricane Center.



Thread of videos taken near Haulover Inlet. Chaotic seas and beach hazards are evident from the gusty winds. A Gale Warning continues for the Atlantic waters this evening with A High Surf Advisory for the beaches. All that latest info is available at https://t.co/QzOrU481wX pic.twitter.com/jTY3Nev09K