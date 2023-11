Preço da gasolina cai para novo mínimo este ano na Flórida

O preço da gasolina na Flórida caiu para os níveis mais baixos do ano na semana passada, informou a American Automobile Association (AAA) nesta segunda-feira, 6.

De acordo com a AAA, a média estadual de domingo foi de US$ 3,17 por galão – 5 centavos a menos que o mínimo anterior estabelecido em março.



“Os motoristas da Flórida estão agora encontrando alguns dos preços mais baixos nas bombas desde dezembro de 2022”, disse Mark Jenkins, porta-voz do AAA – The Auto Club Group. “Os motoristas estão até encontrando preços nas bombas abaixo de US$ 3 o galão em algumas cidades. Na verdade, cerca de 20% dos postos de gasolina da Flórida agora têm gasolina com preço inferior a US$ 3 o galão. Provavelmente ainda mais virão esta semana.”

“O declínio sazonal na procura, juntamente com o aumento da oferta de gasolina e a queda dos preços do petróleo estão todos a contribuir para a recente queda dos preços na bomba”, continuou Jenkins. “Espere que esses preços baixos permaneçam durante o feriado, a menos que os preços do petróleo subam repentinamente ou haja uma interrupção inesperada no fornecimento de combustível.”

De acordo com a AAA, o preço médio da gasolina no Sunshine State caiu 12 centavos por galão na semana passada – uma queda de 68 centavos em relação ao máximo deste ano de US$ 3,85, estabelecido em meados de agosto.

“O preço do petróleo bruto dos EUA fechou em US$ 80,51 por barril na sexta-feira”, afirmou um comunicado de imprensa da AAA. “Isso representa US$ 5 por barril (6%) a menos que na semana anterior. Os futuros da gasolina também caíram 11 centavos, para um desconto combinado de 17 centavos por galão durante duas semanas.”

Os mercados metropolitanos mais caros são atualmente West Palm Beach-Boca Raton (US$ 3,37), Nápoles (US$ 3,29) e Tallahassee (US$ 3,28).

Os mercados metropolitanos mais baratos são Pensacola (US$ 3,00), Crestview-Fort Walton Beach (US$ 3,02) e Orlando (US$ 3,07).



Fonte: Local 10.