Miami-Dade sedia 3º debate presidencial republicano e comício de Trump

O condado de Miami-Dade será o centro da política republicana na quarta-feira, 8, com o terceiro debate republicano das eleições presidenciais de 2024 e também com um comício organizado pelo ex-presidente Donald Trump.



Trump, o favorito à nomeação republicana, não apareceu em nenhum dos debates republicanos até agora e mais uma vez estará ausente do palco do debate. Desta vez, ele decidiu organizar um comício em Hialeah.



Próximo ao centro de Miami, o debate republicano acontecerá na quarta-feira, das 20h às 22h no Knight Concert Hall no Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd. Estima-se que 1.700 convidados comparecerão, segundo a polícia de Miami.



O Comitê Nacional Republicano, que acolhe o debate, ainda não anunciou oficialmente quais os candidatos qualificados. Mas os candidatos que disseram que participarão do debate incluem o governador da Flórida, Ron DeSantis, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, o senador da Carolina do Sul, Tim Scott, e o empresário Vivek Ramaswamy.



O debate irá ao ar na NBC e será transmitido em NBCNews.com e Peacock. Também será transmitido com traduções no NoticiasTelemundo.com, nas contas X do Noticias Telemundo, no Facebook e no YouTube e no aplicativo móvel Noticias Telemundo, e transmitido ao vivo com traduções em espanhol no canal a cabo Universo. O debate também estará disponível nos serviços Sky News e em áudio através do TuneIn.



Do outro lado da cidade, Trump subirá ao palco em seu comício às 19h em Hialeah, no Ted Hendricks Stadium em Henry Milander Park, 4700 Palm Ave. Para o evento, o estacionamento e as filas abrem às 8h, as portas do local abrem às 14h e palestrantes convidados farão comentários a partir das 17h.







Os departamentos de polícia de Hialeah e Miami-Dade alertam para mudanças no tráfego em vias próximas aos eventos.



Em Miami: De acordo com o Departamento de Polícia de Miami, a maioria dos fechamentos ao redor do Arsht Center ocorrerá a partir das 13h de quarta à 1h de quinta-feira, e incluirá a rampa de entrada da área para a I-395.



Além disso, a Biscayne Boulevard será fechada ao tráfego da Northeast 11th Street até a Northeast 15th Street, e a North Bayshore Drive será fechada entre a Northeast 13th Street e a Northeast 15th Street. Os motoristas encontrarão desvios. Uma zona para apoiadores e manifestantes estará localizada no lado leste da North Bayshore Drive e Northeast 14th Street.



Além disso, no fim de semana, a prefeitura fechou uma pista no sentido oeste entre North Bayshore Drive e Biscayne Boulevard para ajudar na preparação do evento. Essa pista permanecerá interditada até quarta-feira.



Para conseguir ingressos para o comício de Trump em Hialeah, você pode se registrar aqui. Para o debate, os bilhetes são distribuídos diretamente pelos parceiros de campanha e não são disponibilizados ao público em geral.



