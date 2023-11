Legisladores da Flórida iniciam sessão especial de apoio a Israel

A legislatura da Flórida retornará ao Capitólio para uma sessão especial nesta segunda-feira, 6, que permitirá aos legisladores expressar seu apoio a Israel. Também votarão outras medidas, incluindo resoluções e projetos de lei em apoio a Israel, ajuda humanitária ao furacão e financiamento da educação.



Os legisladores devem considerar novas sanções contra o Irã, que apoiou o Hamas, bem como votar resoluções que expressam apoio ao direito de Israel se defender.



Depois de militantes do Hamas atacarem cidadãos israelitas no mês passado, um grande grupo bipartidário de legisladores da Florida reuniu-se no Capitólio para expressar o seu horror e apoiar os israelitas. Agora, tomarão medidas oficiais para enviar uma mensagem semelhante, tanto sobre a guerra atual como contra o anti-semitismo interno.



Mais de 1.400 pessoas em Israel foram mortas, a maioria delas no ataque do Hamas, em 7 de outubro, que deu início aos combates. O número de mortos palestinos atingiu 9.700, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas em Gaza.

Um projeto de lei apresentado na semana passada diz que os legisladores “rejeitam e condenam ameaças persistentes contra o povo, instituições e comunidades judaicas no Estado da Flórida, nos Estados Unidos e no exterior, incluindo aquelas de indivíduos e organizações comprometidas com o extermínio do povo judeu”.

Os legisladores também irão considerar novas sanções contra empresas que fazem negócios com o Irã e um programa de subsídios de 35 milhões de dólares para ajudar a proteger escolas judaicas, sinagogas e outras instituições.

A Florida já tem sanções contra empresas que fazem negócios diretamente com o Irã e seis outros “países preocupantes”, incluindo Cuba, China e Rússia. O governo federal dos EUA impôs sanções contra o Irã durante décadas.



A resolução do Senado também incluirá cláusulas afirmando que a Flórida não deve financiar nenhuma organização terrorista e que a Flórida deve denunciar o anti-semitismo em todos os lugares.

"Esta é uma oportunidade para o mundo se unir a nós, por isso pedimos aos nossos colegas legisladores do estado da Flórida que falem e sejam os líderes e garantam que as pessoas entendam que o que aconteceu em Israel e o flagelo do anti-semitismo que temos visto depois disso, sua existência não deveria ser permitida e precisa ser condenada", disse a senadora estadual Lori Berman, D-Condado de Palm Beach.

O deputado estadual John Snyder, dos condados de R-Martin/Palm Beach, elaborou um projeto de lei para cortar qualquer financiamento da Flórida para empresas com ligações com o Irã.



Fonte: Associated Press.