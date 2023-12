Ex-funcionário foi responsável por ameaças de bomba em escolas da FL

Um ex-assistente de professor das Escolas Públicas do Condado de Broward, no sul da Flórida, foi detido, acusado de ser o responsável por trás de ameaças de bomba a várias escolas em novembro, anunciou o Gabinete do Xerife de Broward na quinta-feira, 28.



De acordo com um mandado de prisão, a investigação começou em 18 de novembro, quando o BSO recebeu “cinco ameaças de bomba consecutivas” por meio do aplicativo de denúncia de crimes FortifyFL, visando a Deerfield Beach Elementary School, a North Fork Elementary School, a Dillard Elementary School e a Plantation Middle School.



Cada denúncia, disseram os policiais, referia-se a um horário e local específicos em que uma bomba estaria em cada campus em 20 de novembro.



Essa ameaça foi feita em um computador da Biblioteca Pública de Delray Beach, descobriu a polícia. Outras escolas já haviam sido alvo de ameaças, como as escolas primárias de Dillard e North Fork. Em 15 de março, a escola Dillard recebeu uma ameaça de bomba afirmando: “Bomba no ônibus escolar na hora da saída... os neonazistas verificam os portões, isso vai acontecer”.



O diretor da escola suspeitou que era um funcionário demitido fazendo as ameaças: Jayson Arlon Richardson, 42 anos. Ele foi demitido da North Fork Elementary School, em Fort Lauderdale, em novembro de 2022. O diretor de Dillard estava no comando de North Fork na época e esteve envolvido em sua demissão.



Durante a segunda semana de novembro de 2023, o BCPS “contratou acidentalmente” Richardson novamente – desta vez na Deerfield Beach Elementary School – antes de demiti-lo no mesmo dia após perceber que havia sido demitido de North Fork.



Richardson estava no radar da polícia de Fort Lauderdale desde um incidente em 1º de junho, onde ele deu uma série de dicas de crimes bizarros - mas não ameaçadores - sobre as escolas Dillard e North Fork.



Usando o FortifyFL da Biblioteca Pública Tamarac, ele enviou o seguinte: “Quais são as características de uma predadora fêmea? As características e comportamentos que se destacaram nas mulheres incluem impulsividade, falta de controles comportamentais, promiscuidade sexual, diversidade criminosa, engano e falta de objetivos realistas.”



Richardson enviou ainda mais ameaças ao FortifyFL em 13 de dezembro, visando as escolas primárias de Dillard, North Fork e Deerfield Beach. Ele enviou um link para um vídeo curto do YouTube de um homem derrubando uma árvore com um rifle estilo AK-47. A mensagem de ameaça à Deerfield Beach Elementary School incluía a declaração “17h 13/12/2023 LÍDER SEM MEDO”.



Essas ameaças foram enviadas da Biblioteca Principal do Condado de Broward, em Fort Lauderdale, e as autoridades identificaram Richardson como o suspeito. Ele foi detido durante uma parada de trânsito perto de sua casa em Sunrise na semana passada e vai responder por cinco acusações de fazer uma falsa ameaça de bomba e três acusações de ameaças escritas de matar ou ferir.



De acordo com os registros da prisão, ele estava detido no Centro de Detenção Paul Rein da BSO em Pompano Beach sob fiança de US$ 1,6 milhão.



Fonte: Local 10.