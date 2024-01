Governo da FL proíbe aulas de Diversidade, Equidade e Inclusão e sociologia em faculdades estaduais

O Conselho Estadual de Educação da Flórida aprovou um novo conjunto de regras na quarta-feira, 17, que proibirá que os fundos dos contribuintes sejam “usados para promover aulas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI)” no sistema de faculdades públicas.



Os regulamentos limitarão o uso de financiamento público para programas, atividades e políticas de diversidade, equidade e inclusão, bem como removerão uma aula de sociologia de uma lista de cursos obrigatórios e a substituirão por um curso de história americana nas 28 faculdades estaduais da Flórida.

Os programas implicados pela nova regra são definidos como qualquer coisa que “classifique indivíduos com base na raça, cor, sexo, origem nacional, identidade de género ou orientação sexual e promova tratamento diferenciado ou preferencial de indivíduos com base em tal classificação”.



De acordo com uma declaração do Departamento de Educação da Flórida, a nova turma “Pesquisa Introdutória a 1877” fornecerá aos alunos um “relato preciso e factual do passado da nação, em vez de expô-los a ideologias radicais, que se tornaram comuns no agora”. curso substituído.”

A Comissão de Educação, Manny Diaz, disse na quarta-feira que, embora o curso de sociologia ainda estivesse disponível, não seria mais um curso de educação geral, porque “dentro do código de educação geral, os cursos não podem distorcer eventos históricos significativos ou incluir currículo que ensine políticas ou teorias de identidade”. .”

Os novos regulamentos baseiam-se no SB 266, que foi aprovado em Maio pela legislatura estatal e sancionado pelo governador Ron DeSantis, que tem usado as escolas da Flórida para levar a cabo uma guerra cultural.



O DEI tornou-se alvo dos conservadores nos últimos anos, coincidindo com os esforços para proibir certas aulas sobre raça nas escolas de ensino fundamental e médio e restringir o acesso a certos livros nas bibliotecas escolares.







Esta decisão do Conselho ocorre depois que um juiz bloqueou a lei "Stop WOKE", apoiada pelos republicanos na Flórida, de restringir o currículo relacionado à raça em faculdades e universidades. WOKE no projeto de lei significa "Wrongs to Our Kids and Employees" ("Erros para nossos filhos e funcionários", em tradução livre).

Woke é definido pela administração DeSantis como “a crença de que existem injustiças sistêmicas na sociedade americana e a necessidade de resolvê-las”, de acordo com o conselho geral de DeSantis, conforme relatado pelo The Washington Post.



Um julgamento de bancada está marcado para outubro de 2024 para decidir o destino da legislação.



Fonte: ABC News.