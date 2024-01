Avião sofre mau funcionamento do motor e faz pouso de emergência em Miami

Um avião de carga pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Miami na noite de quinta-feira, após um mau funcionamento do motor ocorrer logo após a decolagem.

De acordo com a Atlas Air Worldwide, a companhia aérea à qual o avião pertencia, pousou em segurança após sofrer um mau funcionamento do motor logo após a partida do MIA por volta das 22h32, de acordo com dados de voo fornecidos pela FlightAware. A Miami-Dade Aviation disse à CBS News Miami que o avião pousou no aeroporto por volta das 23h03.



O vídeo fornecido pela ONLY in DADE mostrou o avião voando no espaço aéreo de Miami com o que parecia ser um “rastro de faíscas” enquanto descia. Autoridades disseram a Morgan Rynor, da CBS News Miami, que o motor pegou fogo, mas a causa do mau funcionamento está sob investigação.

A Atlas Air disse à CBS News Miami que a tripulação seguiu todos os procedimentos operacionais padrão para garantir que a aeronave pousasse com segurança. De acordo com o Miami-Dade Fire Rescue, ninguém ficou ferido durante o mau funcionamento do motor e ninguém foi transportado para o hospital.

“Na Atlas, a segurança é sempre uma prioridade e realizaremos uma inspeção minuciosa para determinar a causa”, afirmou um porta-voz da companhia aérea.