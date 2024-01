Frente fria: cidades da FL abrem abrigos e emitem alertas sobre 'queda de iguanas'

A rajada de ar do Ártico que mergulhou a maior parte dos Estados Unidos em temperaturas congelantes pode trazer outro risco estranho para a Flórida: a queda de iguanas de árvores. Elas congelam temporariamente e caem por volta de 45°F ou menos. Também, para evitar o pior, cidades abrem abrigos para a população de rua e para quem não possui aquecedor em casa.



Neste fim de semana, uma frente fria trará temperaturas mais frias e mais chuva para a Flórida. O ar mais frio da temporada se moverá na manhã de domingo, 21, quando a temperatura ficará na casa dos 40°F nas regiões central e sul, caindo para 30°F durante a madrugada.



No sul da Flórida, as temperaturas cairão durante a noite até a manhã de sábado, com mínimas na casa dos 40°F e 50°F e máximas na casa dos 60°F neste fim de semana.



O Norte tem avisos de tempestade de inverno. Em Jacksonville, nordeste da Flórida, as máximas esperadas são de 9°F na sexta-feira e 11°F no sábado darão lugar a mínimas noturnas de menos 2°F na sexta à noite e 0°F no sábado. As rajadas de vento, no entanto, causarão sensação térmica de -15°F a -20°F, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. No domingo, o clima esquenta um pouco, com máxima de 26°F e mínima de 22°F. Na segunda-feira, a máxima subirá para 34°F, mas haverá possibilidade de chuva e chuva congelante na tarde de segunda-feira.



Na região de Tampa Bay, o sábado começará frio com mínimas matinais na casa dos 30°F e 40°F. As máximas ficarão em torno dos 50°F na tarde de sábado e as mínimas cairão para 30°F na manhã de domingo.



Temos uma população bastante considerável de iguanas de Sanibel a Cape Coral e Naples", disse Matt Devitt, meteorologista-chefe da WINKNews no sudoeste da Flórida. "Localmente, as mínimas chegarão aos 40°F e o vento esfriará para 30°F ao nascer do sol."



Estado de torpor



Três espécies de iguanas são encontradas em toda a Flórida, todas invasivas no estado, de acordo com a Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida (FWC). Essas espécies incluem a iguana verde, a iguana mexicana de cauda espinhosa e a iguana preta de cauda espinhosa. Elas chegaram à Flórida vindos de sua terra natal, a América Central, através do comércio de animais de estimação.



Em períodos de frio intenso, as iguanas que vivem nas árvores podem cair no chão, parecendo que simplesmente morreram e caíram na Terra. No entanto, as iguanas geralmente estão em estado de torpor causado pelo frio.



“As iguanas têm sangue frio e, à noite, sem sol para fornecer calor solar, ficam entorpecidas, incapazes de se mover”, disse William Kern, professor e especialista em répteis da Universidade da Flórida, à Newsweek.



Ao entrar nesse período de torpor, as iguanas perdem o controle das árvores e caem no chão. Felizmente, assim que voltam a aquecer, eles retornam aos seus estados habituais. Se o tempo estiver ensolarado, o calor do sol pode aquecê-las o suficiente para fugirem. Em caso de remoção das iguanas congeladas do chão, é recomendado o uso de luvas grossas, como de soldador, ou de couro, porque elas podem arranhar a pessoa mesmo desacordada. Uma pá também pode ser usada.



Espécie invasora



As iguanas invasoras, especialmente as iguanas verdes, são um incômodo na Flórida, pois danificam a vegetação local e a vida vegetal nativa, como nozes/feijões, uma das principais fontes de alimento da ameaçada borboleta azul de Miami. Elas também são conhecidas por fazer buracos como casa no chão e em muros, incluindo calçadas, paredões e fundações, e deixar excrementos perto de casas que podem conter bactérias salmonelas.



É legal matar iguanas verdes em propriedades privadas durante todo o ano com a permissão do proprietário, desde que seja de forma humana, de acordo com a FWC. Os répteis são protegidos apenas por leis anti-crueldade.



Fonte: Newsweek.

*FALLING IGUANAS* possible this weekend in Southwest Florida as the coldest air of the season moves in Sunday morning. We have a pretty sizable iguana population from Sanibel to Cape Coral to Naples. Locally, lows will dip into the 40s, wind chills in the 30s by sunrise. ????????… pic.twitter.com/PSzk4JZuvN — Matt Devitt (@MattDevittWX) January 18, 2024