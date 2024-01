Governo da Flórida não adere a programa federal para crianças em insegurança alimentar

A Flórida é um dos 14 estados que não aderiram a um programa do United States Department of Agriculture (USDA ) destinado a alimentar crianças que enfrentam insegurança alimentar durante as férias de verão.



O programa Summer EBT fornece aos pais US$ 40 por mês durante três meses para cada criança elegível, para gastar em alguns supermercados e feiras livres. Neste verão, quase 21 milhões de crianças nos EUA e seus territórios devem receber benefícios alimentares, estima o USDA.



Se a Flórida tivesse optado por participar, o governo teria recebido 250 milhões de dólares para cobrir 2,1 milhões de crianças elegíveis, de acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.



O Congresso aprovou o programa em dezembro de 2022 para ajudar a alimentar as crianças que recebem merenda escolar gratuita e a preço reduzido durante os meses de verão, quando muitos campi estão fechados ou o acesso é limitado.







Uma porta-voz do Departamento de Crianças e Famílias da Flórida disse que a Flórida tem um programa próprio suficientemente robusto e que aceitar ajuda do USDA é complicado.

“Prevemos que a abordagem completa do nosso estado para servir as crianças continuará a ter sucesso este ano, sem quaisquer programas federais adicionais que inerentemente sempre vêm com algumas restrições federais”, escreveu a vice-chefe de gabinete do DCF, Mallory McManus, ao Orlando Sentinel.



No âmbito do programa, os estados devem partilhar metade dos custos administrativos com o governo federal. Cindy Huddleston, analista política sênior do Florida Policy Institute, disse que o benefício econômico e social global superaria em muito os custos administrativos.



Para ela, a escolha do governo em não participar faz com que a Flórida perca entre US$ 388 milhões e US$ 466 milhões em impacto econômico, uma vez que o programa faria com que as famílias comprassem de vendedores locais de alimentos.



Os defensores dizem que 25% das crianças da Flórida Central não sabem de onde virá a próxima refeição, e mesmo uma pequena quantia de dinheiro faz a diferença.



“Qualquer apoio adicional que possam encontrar para suas famílias, mesmo que isso signifique fornecer duas, quatro ou seis refeições adicionais por semana”, disse Mike Whitaker, do No Hungry Kids. “Em muitos casos, essas são refeições que as crianças perderiam.”



Robin Safley, diretor executivo da Feeding Florida, uma rede estadual de bancos de alimentos, disse que o programa estadual de alimentação de verão – chamado Summer BreakSpot, que fornece refeições para crianças durante o verão – está alcançando apenas cerca de 10% das crianças elegíveis na Flórida para almoço grátis ou a preço reduzido.



Alabama, Alasca, Flórida, Geórgia, Iowa, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Texas, Vermont e Wyoming optaram por não participar neste verão.



Fonte: Orlando Sentinel e Times / Herald Tallahassee.