Jovem é estuprada na rua em Pembroke Pines (FL); crime acende alerta para mulheres

A polícia de Pembroke Pines, sul da Flórida, está investigando um estupro contra uma jovem que ocorreu na noite de domingo, 21. O crime reacendeu o alerta de segurança para mulheres ao andarem sozinhas nas ruas da Flórida.

Segundo a polícia, a vítima, cuja idade não foi divulgada imediatamente, caminhava na área da Estrada S. Flamingo, 1400, por volta das 7:50pm quando um homem se aproximou dela por trás, cobriu-lhe a boca com as mãos e puxou-a para um arbusto, onde a estuprou.



O homem então fugiu da área em direção ao sul. Segundo a polícia, os policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar o suspeito.



O suspeito é descrito como um homem hispânico de pele escura, com idade entre 20 e 30 anos. Ele tem cabelos escuros e usava uma camisa polo branca e jeans preto.



O incidente deixou outras mulheres em alerta até que o culpado seja encontrado.



“Estou muito chocada e perturbada ao descobrir que em uma estrada tão movimentada ninguém parou para olhar ou mesmo perceber o que estava acontecendo”, disse Alexis McCray, moradora de Pembroke Pines.



“Normalmente fico atenta o máximo que posso, mas – para qualquer garota que anda sozinha, tente evitar e esteja sempre preparada”, aconselhou McCray.



A segurança pessoal tornou-se uma questão importante para todos, mas especialmente para as mulheres. Por isso, a polícia da Flórida dá algumas dicas:



- Esteja atenta! Examine a área enquanto você caminha. Esteja ciente do que está ao seu redor e caminhe com confiança.

- Evite fazer compras sozinha. Tente fazer compras com um amigo ou parente.

- Conheça o seu entorno. Fique de olho nas pessoas à sua frente e atrás de você.



O departamento de polícia está oferecendo uma recompensa de $5,000 a quem der pistas que levem à prisão do estuprador.



“O Departamento de Polícia de Pembroke Pines está empenhado em proteger todos os membros da nossa comunidade, especialmente as crianças. Estamos solicitando a ajuda da comunidade para identificar o suspeito e se alguém tiver alguma informação, entre em contato com o Departamento de Polícia de Pembroke Pines pelo telefone 954-431-2200, envie um e-mail para [email protected] ou ligue para Crime Stoppers em 954-493-TIPS", disse em comunicado nessa segunda-feira, 22.







O termo legal para estupro forçado na Flórida é “agressão sexual”. De acordo com o Capítulo 794 do Estatuto da Flórida, o termo “agressão sexual” inclui “penetração oral, anal ou vaginal ou união com o órgão sexual de outra pessoa ou a penetração anal ou vaginal de outra pessoa por qualquer outro objeto cometido sem o consentimento dessa pessoa. ' A força supostamente utilizada pode incluir violência física, coerção ou ameaça de dano à vítima.



De acordo com o Estatuto da Flórida, se o réu tiver mais de 18 anos e a vítima tiver menos de 12, é crime de prisão perpétua punível com prisão perpétua. Se o réu tinha 17 anos ou menos, então é um crime de primeiro grau punível com até 30 anos de prisão e multa de US$ 10.000.