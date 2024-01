Brasileiro acusado de aplicar golpes é preso por tentativa de assalto a banco em Orlando

Um brasileiro foi preso na quinta-feira, 25, por tentar roubar um banco em Orlando. João Carlos Do Rego, 43, também é acusado por membros da comunidade brasileira de aplicar golpes relacionados a carros e casas na região de Orlando.



De acordo com a polícia do condado de Orange, o brasileiro entrou no Truist Bank, localizado no S John Young Parkway, na área de Hunters Creek, em Orlando, por volta das 10h30 de quarta-feira, 24. Ele mostrou uma arma e mostrou ao caixa do banco um bilhete em seu telefone exigindo dinheiro, disseram os policiais.



O caixa não entregou o dinheiro e ele saiu do banco. A polícia foi acionada e começou uma busca pelo suspeito com imagens da câmera de vigilância interna do banco.

Uma denúncia anônima foi enviada pela Central Florida Crimeline e a polícia foi verificar, conseguindo prendê-lo.



Do Rego foi preso sob a acusação de roubo com arma de fogo, agressão agravada com arma de fogo e furto.



“Este é um excelente exemplo de como o Crimeline da Flórida Central funciona bem quando todos trabalhamos juntos”, disse um porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Orange.







O paulista é acusado de estelionato pela venda falsa de casas e terrenos, causando um prejuízo de quase $ 500 mil a brasileiros, a maioria moradores de Orlando, de acordo com o The Herald News. Uma ocorrência policial registrada em abril de 2022 no Condado de Orange, sob a acusação de simular vendas de casas, usando fotos e documentos copiados na internet.



Segundo o veículo e comentários de outros brasileiros nas redes sociais, existem mais de 50 processos contra ele nos Tribunais de São Paulo. Todos por estelionato.