Icon of the Seas sai de PortMiami (FL) para sua primeira viagem ao Caribe

O maior navio da Royal Caribbean, o Icon of the Seas, fará sua primeira viagem saindo de PortMiami neste sábado, 27 de janeiro, para o Caribe.



O navio visitará a ilha privada da Royal Caribbean nas Bahamas, a Perfect Day at CocoCay, bem como Puerto Plata, na República Dominicana, e San Juan, em Porto Rico.



O Icon of the Seas é o primeiro navio da Royal Caribbean que será movido a GNL, ou gás natural liquefeito, que é um tipo de combustível de queima mais limpa, mas também será equipado com uma conexão de energia em terra, permitindo que seja conectado à rede elétrica enquanto atracado no porto, eliminando a necessidade de operar constantemente os motores.



O navio de 20 andares pesa 250.800 toneladas, sendo mais de 6% maior que o Wonder of the Seas, com capacidade para acomodar até 7.600 passageiros. O Icon of the Seas também é 3 metros mais longo que o Wonder of the Seas.



Ele possui seis toboáguas, sete piscinas e mais de 40 restaurantes, bares e lounges. O navio levou 900 dias para ser construído. The Ultimate Family Townhouse é a suíte de navio de cruzeiro mais cara da Royal Caribbean. Não é incomum encontrar taxas em torno de US$ 80.000 a US$ 100.000 para uma família de quatro pessoas.



A maior estrela do futebol do mundo, Lionel Messi ajudou a batizar o maior navio do mundo durante uma celebração cheia de confetes e bênçãos na noite de terça-feira, 23, em Miami.



O Icon of the Seas navegará saindo de Miami pelo menos até abril de 2026 em cruzeiros de 7 noites para o Caribe Oriental e Ocidental.