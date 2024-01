Nova frente fria passa pelo sul da Flórida; temperatura mínima cai para 40°F

Uma frente fria que passa pela Flórida vai manter os dias e noites mais frios e secos esta semana, com temperaturas mínimas em torno de 40°F e 50°F graus nas regiões central e sul do estado.



No sul, as temperaturas e a sensação térmica começaram abaixo do normal na manhã desta segunda-feira, 29. As máximas previstas devem atingir somente 60°F e os ventos fortes a fortes do norte farão com que pareça mais frio.



Mesmo com todo o sol esperado para segunda-feira, ventos de noroeste de até 15-20 mph farão com que pareça ainda mais frio do que as máximas reais.



Vai ficar mais frio de segunda à noite até terça de manhã, com ventos frios na casa dos 40°F no leste do sul da Flórida. Os ventos diminuirão gradualmente para cerca de 10 mph na quarta-feira, e as mínimas matinais permanecerão na casa dos 50°F durante o resto da semana.



As temperaturas na noite de segunda-feira e na manhã de terça-feira cairão ainda mais para 30°F e 40°F, com chance de geadas irregulares em áreas do interior de Flagler e em todo o condado de Marion.



As temperaturas permanecerão próximas da média durante o resto da semana, na faixa dos 60°F até perto dos 70°F também na região de Tampa.



Os modelos de longo prazo ainda permanecem divididos quanto à previsão para o fim de semana, à medida que um padrão climático confuso se desenvolve em todo o país. Neste ponto, o fim de semana parece ficar encharcado com chances de chuva aumentando (40-50%).



Em Jacksonville as temperaturas ficarão entre 45°F a mínima e 60°F a máxima.

Fonte: Local 10 e Accweather.