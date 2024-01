Armas carregadas e drogas são encontradas dentro de carro em escola do sul da Flórida

Armas de fogo carregadas, munições, e drogas foram encontradas em um carro na tarde de segunda-feira, 29, no estacionamento da Deerfield Beach High School, no sul da Flórida.



Policiais do Gabinete do Xerife de Broward fizeram a descoberta depois das 14h. Câmeras aéreas capturaram a presença de vários veículos policiais no estacionamento da instituição de ensino, revistando minuciosamente um sedã branco nas imediações.



Os policiais encontraram duas armas de fogo e vários pentes carregados junto com as drogas, disse o BSO. Dois estudantes foram detidos, segundo a polícia. Não houve ameaças conhecidas à escola.



Mesmo assim, a escola foi colocada em confinamento por precaução. Após 20 minutos, os alunos finalmente puderam voltar para casa.



No dia desta descoberta, os superintendentes das escolas de Miami-Dade e Broward falaram à NBC6 sobre o aumento da segurança nos campi – como o investimento em detectores de metais e a realização de mais verificações “vagantes” – após recentes incidentes envolvendo armas.

Esta notícia também chega poucos dias depois que um estudante da Stranahan High School foi preso depois de trazer uma arma carregada para o campus.



Segundo os estudantes, o incidente começou com uma luta sangrenta, mas a polícia não confirmou essa informação, divulgada pelo canal 7News.

“Duas mulheres estavam brigando como antes. Eles brigaram muito antes. A menina quebrou o nariz e eles tiveram que chamar uma ambulância para buscá-la”, disse um estudante. “Ela ligou para o pessoal dela. O pessoal dela veio aqui, acho que é o irmão dela ou quem quer que seja, mas eles vieram aqui falando sobre 'Ah, sim, eles vão atirar na escola.'



O BSO está investigando o incidente.



Fonte: 7News e NBC6.