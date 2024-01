Custo de cuidados infantis é maior do que mensalidades de faculdades na Flórida, diz estudo

O custo de cuidados infantis é maior do que mensalidades de faculdades na Flórida, de acordo com um novo relatório da Care.com.



Os cuidados infantis custam aos pais cerca de 300 dólares por semana, isso representa uma média de cerca de 17 mil dólares por ano. É mais do que o dobro da mensalidade estadual de US$ 6.590 que um estudante paga por um ano na Universidade do Norte da Flórida – ou dos US$ 6.380 que um estudante estadual paga por um ano na Universidade da Flórida, segundo o estudo.



Novos números da Care.com mostram que a maioria dos pais gasta 24% da renda familiar com cuidados infantis. Metade dos pais pesquisados gastaram mais de US$ 18.000 em 2023, de acordo com um relatório de nossa estação irmã WJXT em Jacksonville.

A inflação é a principal razão pela qual os cuidados infantis ficaram tão caros, de acordo com o estudo. Cynthia Smith administra uma creche e uma escola particular em Northside, Jacksonville – ela diz que está competindo com empresas como Walmart e Amazon para dar a seus funcionários um salário digno.

“Trabalhadores, empregados, temos que pagar uma certa quantia para eles virem aqui trabalhar. Temos que ser capazes de competir com o preço de tudo o que foi inflacionado. Mantimentos, aluguel e coisas dessa natureza. Sendo esse o caso, isto também é um negócio, por isso o preço dos cuidados infantis tem de aumentar”, disse Smith.



As famílias também estão fazendo grandes sacrifícios para pagar cuidados infantis de qualidade neste momento, como:

Trabalhando em vários empregos (28%)

Reduzindo horas de trabalho (27%)

Contando com ajuda da família (25%)

Endividando-se (19%)

Saindo do mercado de trabalho (17%)



“Algo precisa mudar porque é preciso haver opções mais acessíveis para a classe média”, disse McDaniel. “Temos que pagar pela creche ou optar por não trabalhar.”

Na legislatura da Flórida, a senadora estadual Linda Stewart, D-Orlando, apresentou um projeto de lei, SB 120, para estabelecer um programa de vouchers para serviços de cuidados infantis. O projeto ainda não foi ouvido na comissão.



Veja mais sobre o estudo aqui.

O condado de Broward considera expandir programas de cuidados infantis para ajudar na contratação de novos professores, principalmente para aqueles que têm filhos menores de 3 anos.



Em outubro passado, o Conselho Escolar do Condado de Broward pediu um plano que ajudaria a expandir as opções de cuidados infantis para os funcionários.



O conselho também queria ver se havia alguma correlação entre a saída dos professores do distrito durante os primeiros sete anos da sua vida profissional e as suas necessidades de cuidados infantis, além de um plano que aborde a assistência com mensalidades para todos os grupos de funcionários para educação continuada.



Membros do conselho concordam com a ideia.



“Penso muito sobre como neste país colocamos muita pressão sobre as pessoas para que criem suas famílias ou tenham famílias, mas depois não fazemos muito para apoiá-las depois que o bebê nasce e os cuidados infantis são definitivamente um parte disso”, disse Sarah Leonardi, membro do Conselho Escolar de Broward.



Fonte: News4Jax e Local 10.