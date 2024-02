Mulher morre após colidir o carro com trem da Brightline em Pompano Beach (FL)

Uma mulher foi declarada morta depois de colidir o carro com um trem da Brightline na noite de terça-feira, 30, em Pompano Beach, sul da Flórida.



Pouco antes das 21h30, unidades do Gabinete do Xerife de Broward e do Pompano Beach Fire Rescue foram enviadas para perto da Atlantic Boulevard e da Dixie Highway, onde aconteceu o acidente.



A motorista foi encontrada morta dentro do veículo, um Lexus branco. Nenhuma outra pessoa ficou ferida, disseram as autoridades. O veículo ficou preso entre os trilhos e o trem. A motorista teria tentado atravessar o trilho, mas não deu tempo, disseram testemunhas.



A polícia bloqueou os trilhos da ferrovia por várias horas antes de abrir a área ao tráfego novamente. Uma investigação em andamento visa determinar as circunstâncias que levaram à colisão.







Uma série de acidentes só este mês chamaram a atenção para a segurança dos serviços Brightline na Flórida. Uma investigação federal está em andamento após três mortes em dois dias envolvendo trens que viajam entre Orlando e o sul da Flórida.



Na sexta-feira, 12, duas pessoas morreram – o motorista e o passageiro – depois que um trem da Brightline atingiu a caminhonete Chevrolet Avalanche, disse a polícia de Melbourne. Dois dias antes, um trem da Brightline tinha atingido um SUV Honda Element no mesmo cruzamento. O motorista morreu e outras três pessoas ficaram feridas, disse a polícia.



Na noite de sábado, 27, um trem colidiu com um veículo na 50 West Camino Real e Dixie Highway em Boca Raton, ferindo uma pessoa e outra fugindo a pé. Não houve mortes. Na segunda-feira, 29, um homem foi morto por um trem da Brightline enquanto caminhava nos trilhos no condado de Indian River.



Os acidentes aumentam a preocupação crescente dos motoristas que tentam ultrapassar os trens nos cruzamentos e também de pessoas à pé que tentam atravessar rapidamente e não conseguem e também para alguns que se jogam nos trilhos de propósito. Desde que a Brightline iniciou os serviços em 2017, mais de 100 mortes foram relatadas, segundo a Associated Press.



A Brightline, juntamente com os governos locais, investiu milhões em campanhas de segurança para prevenir tais incidentes. No entanto, de acordo com a Associated Press, a Brightline detém a distinção de ter o maior número de mortes por milha entre todas as empresas ferroviárias dos EUA.



Fonte: WSVN.com e 7News.