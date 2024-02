Comitê do Senado da Flórida aprova flexibilização das restrições ao trabalho infantil

As restrições ao trabalho infantil estão um passo mais perto de serem atenuadas na Flórida. Uma comissão do Senado estadual aprovou a proposta na terça-feira, 30, que altera o horário em que jovens de 16 e 17 anos podem trabalhar.



A Flórida está entre os vários estados com as leis de trabalho infantil mais rigorosas do país. Atualmente, jovens de 16 e 17 anos na Flórida não podem trabalhar antes das 6h30 ou depois das 23h, quando a escola está em funcionamento.



Para mudar isso, grupos empresariais e industriais estão apoiando duas propostas legislativas que permitiriam que os adolescentes da Flórida trabalhassem por mais tempo.



O senador Danny Burgess, (R) Zephyrhills propõe abrir a janela para que jovens de 16 e 17 anos possam trabalhar, começando às 5h30 e terminando à meia-noite. Ele disse que isso colocaria a Flórida em linha com outros sete estados, incluindo Illinois.



Atualmente, 24 estados seguem a norma federal sobre trabalho infantil, que não tem restrições sobre quando os jovens de 16 e 17 anos podem trabalhar.



“Este projeto de lei está realmente tentando suprir a escassez de mão de obra”, disse o diretor de políticas da Florida for All, Jackson Oberlink, uma das várias pessoas que se manifestaram contra o projeto do Senado na terça-feira. Ele disse que está preocupado que as crianças acabem ficando sobrecarregadas se esta proposta se tornar lei.



Os adolescentes da Flórida podem solicitar isenção junto ao estado se decidirem trabalhar além das limitações da lei atual.

A proposta do Senado apenas altera o horário em que jovens de 16 e 17 anos podem trabalhar e ainda tem mais algumas comissões antes de ser submetida a votação.

Já a versão da Câmara retira ainda mais restrições e segue para votação no plenário da Câmara após diversas alterações feitas em comissões neste mês.

Fonte: WCTV.