DeSantis vai enviar membros da Guarda Estadual da Flórida para a fronteira do Texas

A Flórida vai enviar até 1.000 membros da Guarda Estadual e da Guarda Nacional da Flórida ao Texas para ajudar na fronteira sul, anunciou o governador Ron DeSantis nesta quinta-feira, 1.



DeSantis disse que os membros da guarda serão destacados com base nas necessidades do Texas, enquanto o estado lida com uma onda de imigração ilegal.

“Precisamos parar esta invasão da fronteira sul de uma vez por todas”, disse DeSantis em entrevista coletiva em Jacksonville na quinta-feira.

Os membros da guarda se juntarão aos mais de 90 agentes da Patrulha Rodoviária da Flórida, da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida e do Departamento de Aplicação da Lei da Flórida que estão atualmente destacados na fronteira.

DeSantis citou drogas ilegais, incluindo fentanil, e crimes violentos associados à passagem de fronteira.

O governador republicano disse que, em Dezembro, os dados da Alfândega e Protecção de Fronteiras mostraram que mais de 302.000 imigrantes ilegais foram encontrados ao tentar atravessar a fronteira sul – o mês mais elevado alguma vez registado.

A segurança fronteiriça assumiu um papel central em vários estados e no Congresso, onde os republicanos estão a condicionar a ajuda à Ucrânia a um acordo de segurança fronteiriça e a exercer pressão para destituir o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas.