Gêmeos de 3 anos morrem após serem encontrados inconscientes em carro na I-95

Duas crianças, gêmeos de 3 anos de idade, foram declaradas mortas em um hospital na manhã desta sexta-feira, 2, depois de serem encontradas inconscientes dentro de um veículo na Interestadual 95, no noroeste de Miami-Dade, confirmaram as autoridades.



O carro estava na rampa norte da I-95, no trevo de Golden Glades, disse a polícia de Miami-Dade. Por volta das 2h, a polícia recebeu ligações para o 911 sobre crianças inconscientes dentro de um SUV nas pistas norte da rodovia perto da extensão da Turnpike.



“Uma pessoa está realizando RCP em uma criança”, disse um despachante aos paramédicos do Miami-Dade Fire Rescue. Quando os policiais chegaram, a mulher que dirigia o veículo estava fora do carro e então “passou por cima da grade da rampa de acesso”, pulando nos trilhos da ferrovia, que passam sob o trevo de Golden Glades, disse o Det. Andre Martin, porta-voz da polícia.



“A mãe pulou da rodovia; ela está nos trilhos do trem”, disse um socorrista ao despachante. “A mulher que pulou ainda está viva”, disse outro momentos depois.



A polícia não conseguiu confirmar imediatamente se a mulher era a mãe dos gêmeos. Os socorristas encontraram os gêmeos, um menino e uma menina, no banco de trás do carro e os levaram para o Jackson North Medical Center, onde foram declarados mortos, disse Martin.



As crianças não apresentavam marcas ou feridas facilmente visíveis”, Det. Angel Rodriguez disse ao Miami Herald. A mulher foi levada ao Hospital Aventura em estado crítico, disse a polícia. A polícia não identificou os nomes das crianças nem da mulher.



Durante a abordagem, as autoridades fecharam a rampa da I-95, bem como a rampa de saída no sentido oeste da State Road 826 na manhã desta sexta-feira.



Uma fonte policial disse ao Local 10 News que a motorista é a mãe das crianças, mas a polícia ainda não confirmou e segue investigando.



“Neste momento, nossos investigadores estão trabalhando para juntar as peças deste trágico incidente. Eles têm muitas, muitas perguntas e estão trabalhando para encontrar as respostas”, disse o detetive Andre Martin aos repórteres no local.